由電訊盈科（PCCW）及李澤楷投資的金融科技公司Hyphen Group（原CompareAsiaGroup, Money101母公司）宣布，周純如回鍋Hyphen Group升任集團行銷長，將派駐新加坡Hyphen Group集團總部，直接向總裁Prashant Aggarwal匯報，其業務範圍涵蓋亞洲主要市場的推廣、領導團隊與品牌與夥伴建立策略合作關係，並維持集團業務成長，在接任集團行銷長之前，周純如曾任華納音樂董事總經理及Money101董事總經理。

電訊盈科（PCCW）及李澤楷投資的金融科技公司Hyphen Group主要從事金融比較網站的開發及營運，金融比較網站為保險、信用卡、個人貸款及其他金融產品提供全面的比較及管理工具。集團目前在香港、新加坡、台灣、馬來西亞、菲律賓以及泰國均有業務布局，與超過220家金融機構合作，推出1,500種不同產品，月活躍用戶超過1,000萬。數位金融正處於迅速發展期，必須仰賴更龐大的數據資料庫以及精準的數位軌跡，金融機構必須由各種不同方式更精準的找到目標受眾，才能為目標受眾帶來更貼近使用情境的金融服務。

Hyphen Group及Money101為持續提升亞洲金融資訊透明度，滿足用戶金融需求的體驗，找來兩位高層回鍋：一位是具有縱跨北美及亞洲數位產業、廣告公關高層管理經驗的前Money101董事總經理周純如，回鍋升任Hyphen Group集團行銷長以及擁有外商和本土金融業等多元行銷背景的前Money101業務發展協理陳均銘，擔任Money101行銷總監，攜手帶領團隊鏈結國際資源，與亞洲各地的行銷團隊及創投交流，激盪出創新火花，透過接觸國際市場以因應調整團隊商業模式，幫助團隊持續成長。

周純如表示，亞洲市場具有強大的成長前景，這也推動了數位金融應用生態系統最新的技術發展。我們需要不斷創新，更精準提供消費者需要的訊息，也確保Hyphen以及Money101持續為金融機構最佳的夥伴首選。

Hyphen Group總裁Prashant Aggarwal指出，Hyphen Group是亞洲地區領先的金融科技公司，與超過220家金融機構合作，每月活躍用戶超過1,000萬。很高興地宣布周純如回來Hyphen Group，擔任集團行銷長的角色，周純如之前曾擔任Money101董事總經理，成績有目共睹。她在營銷和傳播方面擁有豐富的經驗，曾在華納音樂、愛德曼和奧美等公司工作。有了她回來擔任集團行銷長的角色，是團隊的重要資產。很高興歡迎她回到我們的組織，將增強我們持續發展和成功的實力，並不斷擴大我們的影響力和市場佔有率，我期待看到她繼續在組織發揮影響力，帶領團隊發光發熱。

周純如擁有逾20年豐富的行銷經驗，近年來專注於將台灣的品牌走向國際舞台，並連續數年擔任廣告界最重要的艾菲獎（Effie Awards）及Campaign Asia Pacific亞太區年度最佳代理商評選主要評審。在回鍋升任Hyphen Group集團行銷長之前，任職華納音樂董事總經理，在分眾行銷的時代，擅長以數據說話，透過精準數據分析及細膩的數位行銷策略，加上具有全球最大獨立公關公司愛德曼公關品牌實務經驗，讓話題在群體中持續發酵，引發市場熱度達到規模擴散的成果。