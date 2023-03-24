美媒報導指出，美國空襲敘利亞以報復一起伊朗無人機攻擊事件，該攻擊事件導致1名美國人死亡，並造成7人受傷，其中包括1名美國承包商和5名美君人員。美國國防部表示，這是1架來自伊朗的自殺式無人機，在敘利亞東北部哈塞克巿（Hasakah）附近的聯軍基地發動的攻擊。為此，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）週四（23）宣布，在拜登總統的指示下，對伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的隨附組織基地發動了「精準空襲」。

🇺🇸🇸🇾 | #AHORA • La Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra un depósito de municiones de milicias proiraníes en el Aeródromo militar de la ciudad de Deir Ezzor en Siria, dice el Pentágono. pic.twitter.com/bQIYUXEXPm — ALERTA RD 🇩🇴 Y EL 🗺️ (@AlertasRD) March 24, 2023

綜合外媒報導，24報導監督團體「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights, SOHR）報告中指出，有11名支持伊朗的戰鬥人員在美國空襲中死亡，其中包括2名敘利亞人。該組織的負責人拉曼（Rami Abdel Rahman）說：「美國空襲目標是代爾祖爾（Deir Ezzor）市內的1處軍火庫，造成6名親伊朗武裝份子死亡，另有2名戰鬥人員死於馬雅丁沙漠（Mayadeen）的空襲，還有3名在阿布凱馬勒（Albu Kamal）附近的空襲喪命。」

美國在敘利亞東北部部署了約900名士兵，作為打擊伊斯蘭國殘餘勢力的國際聯盟的一部分。伊朗支持的民兵在整個敘利亞都有很強的存在感，特別是在與伊拉克接壤的邊境地區和代爾祖爾省的幾個城鎮。美國部隊也支援在當地的庫爾德武裝力量，他們是2019年將伊斯蘭國驅逐出敘利亞最後一塊領土的主力。美國人員也經常成為民兵襲擊的目標。