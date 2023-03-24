美媒報導指出，美國空襲敘利亞以報復一起伊朗無人機攻擊事件，該攻擊事件導致1名美國人死亡，並造成7人受傷，其中包括1名美國承包商和5名美君人員。美國國防部表示，這是1架來自伊朗的自殺式無人機，在敘利亞東北部哈塞克巿（Hasakah）附近的聯軍基地發動的攻擊。為此，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）週四（23）宣布，在拜登總統的指示下，對伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的隨附組織基地發動了「精準空襲」。
綜合外媒報導，24報導監督團體「敘利亞人權瞭望台組織」（Syrian Observatory for Human Rights, SOHR）報告中指出，有11名支持伊朗的戰鬥人員在美國空襲中死亡，其中包括2名敘利亞人。該組織的負責人拉曼（Rami Abdel Rahman）說：「美國空襲目標是代爾祖爾（Deir Ezzor）市內的1處軍火庫，造成6名親伊朗武裝份子死亡，另有2名戰鬥人員死於馬雅丁沙漠（Mayadeen）的空襲，還有3名在阿布凱馬勒（Albu Kamal）附近的空襲喪命。」
美國在敘利亞東北部部署了約900名士兵，作為打擊伊斯蘭國殘餘勢力的國際聯盟的一部分。伊朗支持的民兵在整個敘利亞都有很強的存在感，特別是在與伊拉克接壤的邊境地區和代爾祖爾省的幾個城鎮。美國部隊也支援在當地的庫爾德武裝力量，他們是2019年將伊斯蘭國驅逐出敘利亞最後一塊領土的主力。美國人員也經常成為民兵襲擊的目標。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。