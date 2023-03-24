鈊象去年度在美國推出新的第二授權平台，到2022年第四季時，每月營收約有500萬元的貢獻。而東南亞市場的線上遊戲平台也呈現快速的成長。預期在兩大海外平台的成長帶動下，再度推升今年度的營收。

除此之外，商用機台之前因疫情之故，業續下滑17％，但今年因大陸解封，有機會成長，鈊象5月份將參加廣州AAA展覽，預期訂單的效益在下半年浮現。至於大陸市場目前也正在推出麻將相關產品，預期第四季時每月營收貢獻500萬元可期。

至於歐洲市場方面，預期今年可以取得馬爾他的博奕執照，屆時即可以合法在歐洲部份國家推出博奕類型的線上遊戲。

鈊象2022年財報，合併營收為119億元，年增6％，而合併稅後純益54.8億元，年增16％，每股稅後純益38.88元，較前年增加5.28元，年成長率16％。日前董事會通過將配發股息35元，配發率90％。

日前該公司也公告將斥資18.3億元，在新北五股區取得土地，預計二年後會興建大樓。該公司表示，此大樓將為公司未來十年的發展做準備。目前鈊象的員工有1,059人，其中研發人員占8成。未來以每年5％的員工成長率來看，十年後員工人數可望倍增，目前的大樓已不敷使用。

根據鈊象的統計，目前產品營收貢獻度的排名，依序為明星三缺一、金猴爺、美國授權平台、東南亞授權平台、金好運、滿貫大亨、海王寶藏、金虎爺、SlotTrip等。

以市場和地區來看，台灣占比38％、美國占比18％、大陸19％，亞洲其他地區25％。

董事長李柯柱表示，台灣遊戲市場趨於飽和，大家搶同一塊大餅，不如積極擴展海外市場，因此，2023年將以發展國外市場為主力方向。

至於研發人才，也愈來愈不好找。鈊象為了留才及惜才，日前董事會通過員工酬勞由2021年的14.36億元加碼至今年度的16.46億元，員工平均薪資155萬元，平均每月加薪1.6萬元。