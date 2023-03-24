飯店Buffet餐廳近期陸續推出全新主題，為許多熱愛吃到飽的民眾帶來更多餐飲選擇。台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳將於4月6日起推出全新一季主題「Ciao！縱情地中海」，讓賓客吃遍南歐各國特色料理，包含西班牙恩利蛋、加利西亞辣炒章魚、羅馬豬肉卷，以及搭配地中海烹飪手法，使用橄欖油香煎各式海鮮等數十道在地經典美饌。

除了地中海主題美食，敘日全日餐廳在即日起更加碼不分平假日讓賓客暢快吃北海道生食級干貝，若於假日午、晚餐用餐再享「現煎干貝」吃到飽，同時還可以享用無限量供應的歐式冷盤、現切肋眼牛排與盡情暢飲柏克金啤酒。「Ciao！縱情地中海」在4月6日起於午餐及晚餐時段供應；若為基隆市、南港區、汐止區、內湖區、信義區、松山區之居民，至敘日用餐出示證件再享85折優惠，當月壽星還可享4人同行1人免費。

針對兒童節假期，敘日也將推出「長高高，省荷包」快閃活動，於4月1日至4月5日凡2位成人攜帶一位12歲以下孩童享用午餐或晚餐，即招待該位孩童餐費免費，大人餐費再折抵孩童身高與體重數字，孩童身高體重數字越大，折扣數越高。

台中金典酒店栢麗廳即日起至6月30日推出「日本和風美食節」，為回饋粉絲長期以來的忠實支持，同步推出栢麗廳3人同行、1人免費的好康。「日本美食節」除了嘗得到「天婦羅炸蝦」、「溏心蛋烏龍麵」、「北海道海鮮石狩鍋」等多款日式風味料理，還有新鮮直送海產、現切生魚片、焗烤松葉蟹膏扇貝、精緻綜合握壽司及日式小壽司捲、蒲燒鰻魚飯等美味佳餚，餐檯上也推出多款和風點心。（上述2家飯店優惠活動之免費招待者需酌收原餐價1成服務費）

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