參賽蘭花將於即日起至26日在國光假日花市展出，同時安排現場導覽向民眾介紹442盆各有特色的蘭花。（潘虹恩攝）

參賽蘭花將於即日起至26日在國光假日花市展出，同時安排現場導覽向民眾介紹442盆各有特色的蘭花。（潘虹恩攝）

台中市大里區農會23日舉辦「全國春季蘭花評鑑競賽」，由何國芳培育的「流蘇石斛」花開近2000朵，氣味清香，從442盆蘭花中脫穎而出，一舉奪下全場總冠軍，24日起與其他參賽蘭花一連3天在國光花市展出，明、後2天現場還有蘭花DIY暨農特產品展售活動。

中市府農業局表示，此次蘭花評鑑競賽分傳統蘭花禮籃組合、嘉德利亞蘭、蝴蝶蘭及其他蘭屬4大組別，按花材的運用、品質、蘭花新鮮度、色彩搭配、新穎、創意及組合整體搭配進行評分，最終由何國芳培育的「流蘇石斛」勇奪全場總冠軍。

流蘇石斛為石斛蘭品種，原產於中國大陸及泰國，雖花期在石斛蘭屬中，非長花期品種但其株身可達1至2米高，並同時著花數百至千朵以上，其花朵由鵝黃底色加上黑色喉部，花色對比鮮明且清香。

大里區農會總幹事賴東陽說，台灣蘭花聞名於世，近年來，由於政府的輔導及業者的努力，造就台灣蘭花產業的蓬勃發展，台灣蘭花在世界花卉市場上最大的競爭優勢在於具有豐富的種源與育種能力，可提供符合市場需求高品質且具價格競爭力的種苗。

他表示，希望藉評鑑促進花卉技術交流及經驗相互分享，激發農民提升競爭力及品質，同時響應政府推廣精緻農業，提高民眾生活品質，美化環境，建立品牌以提高市場認同度，拓展消費通路。

大里區農會指出，此次參賽蘭花將於即日起至26日在國光假日花市展出，同時安排現場導覽向民眾介紹442盆各有特色的蘭花。另，會場外還有台中市各區農特產品展售、蘭展拍照打卡抽獎活動，民眾於現場活動攤位消費滿300元即可至服務台摸彩，而25日、26日2天也將舉辦4場花卉盆栽DIY，歡迎民眾現場報名。