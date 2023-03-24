民進黨桃園市議員彭俊豪今天到市黨部登記參選立委初選。（彭俊豪提供）

國民黨桃園市黨部辦理立委3、4、5選區初選登記末日，現任立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲今天完成登記。此外民進黨桃園市黨部則是有議員彭俊豪登記第3選區、蕭立妍登記第4選區。

魯明哲表示選舉是檢視平常地方服務，不過立委是中央民代，牽涉全國、政治、兩岸議題，他會跟國民黨步調打贏選戰。萬美玲則說，除了爭取連任，也要增加國民黨在立院席次，她也呼籲，國民黨要顧全大局，總統提名人選要趕快定案，大家團結贏得2024。呂玉玲則由助理登記參選，她說，在鄉親勸進下完成登記，希望在在中央督促制訂福國利民的法案，也在中央為桃園爭取建設桃園的經費。

彭俊豪說，鄉親給予很多支持和鼓勵，要好好完成地方對他的期待和交代的功課，希望透過參選，更清晰的國家發展，更好的政策論述，給市民更好的論述，擴大服務範圍，成為國家前進的助力。蕭立妍則希望孩子的教育，以及雙薪家庭的照顧都有更多社會關懷的力量。