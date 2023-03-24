慧洋連續兩年賺逾一個股本，同步改善財務結構，由於產業特性及穩定建造新船政策，慧洋過去以來負債比重偏高、約6、7成，去年負債比降至5成以下，財務結構更加優質健全。

慧洋表示，今年自2月下旬起，運價指數開始回升，加上第二季南美穀物旺季將至，目前公司約有70艘以上指數連結船舶將可望受惠。

為配合日趨嚴謹的環保法規，慧洋24日董事會決議，以總金額不超過6,600萬美元購入2艘環保節能新船（40,000 DWT／Handy），並通過1艘舊船出售（58,120 DWT／Supramax，船齡約11年），目前也有其他3艘舊船正在洽詢中，將持續汰舊換新，維持船隊最佳狀態。

今年慧洋預計陸續交付7艘節能新船，尚有8艘新船訂單，輕齡化的節能船隊降有助於取得優於市場日租金價格的利潤空間，預期今年固定租約可有5.88％的換約漲幅，挹注集團成長動能。