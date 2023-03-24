長聖國際（6712）24日宣布，旗下異體臍帶間質幹細胞（UMSC01）治療急性心肌梗塞，獲得台灣TFDA與美國FDA核准進行二期臨床試驗；董事長劉銖表示，UMSC01治療心臟病的潛力巨大，未來除了擴大使用者外，也可大幅降低患者支出負擔費用。

開啟台灣首家核准進入二期臨床試驗的異體細胞治療急性心肌梗塞的長聖，去年營收6.27億元、年增42.9％；營業利益以2.84億元，交出翻倍成長佳績，EPS達2.95元，連兩年獲利。董事會通過每股擬配發3元股利，包括現金2元、股票1元，盈餘分配率100％。

長聖的UMSC01，先前已獲美國FDA與TFDA同意治療多發性硬化症的I/IIa臨床試驗。

WHO公布《全球健康評估》心臟病仍是奪命之冠，在過去的20年中，心臟病一直是全球主要的死亡原因，且從2000年以來，心臟病死亡人數增加200萬人以上，2019年已接近900萬人，佔死亡總數的16％。

長聖表示，急性心肌梗塞病人即使打通阻塞血管後，仍有2到4成病人會發展成心臟衰竭，為解決心肌梗塞病人心臟功能不全。

UMSC01的一期臨床試驗，共有8名受試者接受異體臍帶間質幹細胞治療，其中6人完成1年以上追蹤，沒有任何一人發生排斥或治療相關的副作用或不良心血管事件，並完成安全性評估；二期試驗將擴大驗證優化細胞移植劑量與幹細胞治療效果。

該一期試驗成果已發表於心血管醫學的指標性SCI國際期刊Frontiers in Cardiovascular Medicine。

劉銖淇表示，未來再生醫療雙法規通過後，長聖的UMSC01細胞可從個人化治療轉向立即可用的異體細胞治療（off-the shelf），並大幅降低患者支出負擔費用。