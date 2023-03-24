112年全國原住民族運動會今日下午在臺北花博爭艷館隆重登場，賴清德副總統親臨會場，全臺21個縣市逾8,000位選手、教練及隊職員齊聚一堂，並在「獻藝除疫」、「湧動之軀」、「光躍大地」表演中揭開序幕，來自紐西蘭的毛利代表隊也參加開幕表演。教育部潘部長文忠代表大會會長陳建仁院長致詞歡迎並鼓勵來自各地選手發揮運動精神，在賴清德副總統宣布運動會開始，為期4天的原民運正式開跑。

賽會由陳將双、宋瑞蓁2位優秀原住民族選手擔任聖火火炬手，點燃大會勝利之火。號召全國原住民優秀運動選手參與，包括田徑好手楊俊瀚及陳傑等頂尖選手均代表縣市參賽。大會吉祥物和代言人「熊讚」穿上具有原住民特色的圖騰專屬服裝，扮演東道主招待全國好手，並以「全力原夢」為大會主題，展現本屆原民運的熱情與活力，迎接全國原住民族運動選手的到來，立法院高金素梅、孔文吉、伍麗華、陳瑩及鄭天財等委員也到場支持盛會開幕。

本屆原民運比賽種類分為兩大類，第一類為原住民族擅長運動項目，有田徑、柔道、跆拳道、籃球、棒壘球、角力、槌球、五人制足球等8種；第二類為原住民傳統民俗運動項目，包括傳統射箭、傳統樂舞、傳統路跑、傳統負重、傳統摔角、傳統鋸木、傳統狩獵、傳統拔河、水域活動(競舟)等9種，合計辦理17種的競賽。主要競賽場地分布於臺北田徑場等場館，賽會活動精彩可期。

教育部體育署積極輔導將賽會以「原」汁「原」味方向籌辦，並重視原民運參賽主體55原鄉之角色；臺北市於賽事期間特別規 劃辦理「全力原夢嘉年華」，周邊更規劃原住民族農特產品、原住民族美食、原住民族文創手作等，讓大家對原民文化有更進一步認識。

另為保障選手參賽權益與兼顧防疫作業，體育署也督促臺北市政府妥善辦理賽會相關防疫作為及各項運動軟硬體完善規劃，提供了參賽選手安心、放心的參賽環境，獲得更好的賽事服務與體驗。