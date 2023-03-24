嘉義縣政府社會局與嘉義家扶中心合作，辦理寄養家庭服務，今年統計共有46戶寄養家庭提供照護服務，其中顏銘志、梁瀞云夫婦加入寄養家庭16年，幫助過18名兒少，榮獲全國績優寄養家庭獎勵，4月份將接受衛福部表揚。

顏銘志、梁瀞云夫婦表示，他們從2007年投入寄養服務，照顧18位曾遭受身體虐待、疏忽照顧的孩童，其中有14名還是未滿2歲的嬰幼兒；夫婦二人提到，16年的照顧過程中，感受最深刻的是服務兩名沒有血緣關係的男童，並幫助他們成功媒合到澳洲同一戶收養家庭成為繼親兄弟，而時隔數年，兩兄弟也在澳洲收養家庭的陪同下回台探望，讓夫妻倆倍感溫馨。

縣府社會局長張翠瑤表示，安置照顧的類型日漸複雜且多元化，每位兒少的需求都不同，對於照顧者而言是項挑戰，而寄養家庭是提供兒少保護服務的第一線夥伴，在招募上需經由受訓、審查，不斷學習各項照護技巧，才能為兒少提供最合適的服務。

嘉義縣家扶中心主任沈明彥表示，寄養服務是全家人一起做好事，期待更多民眾加入寄養家庭行列，「打開家門，讓愛住進來」。