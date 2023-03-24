擁有4萬多粉絲的英國網紅菲菲(feefeejane)擁有亮眼外貌和親切的笑容，但她3年前診斷出喉癌，雖然接受化療，去年仍被醫師告知病情復發，得依靠醫療用具過生活，最終在20日離開人世，享年44歲，她的媽媽悲痛證實此事：「她就像個女戰士，不斷戰鬥」，一字一句透露著對女兒早逝的不捨。

根據《每日郵報》報導，菲菲本名為菲歐娜(Fiona)，自她罹癌後，積極接受化療，起初以為很成功，但12周之後，總感到身體不太對勁，想不到去年6月一檢查，竟被告知癌症擴散到舌頭，還只剩下6個月至1年的生命，讓她不敢置信直喊：「我的世界崩潰了，看著我的兄弟們和我媽媽的臉，我完全震驚了，這是我生命中最糟糕的時刻。」

TikTok star Fiona Jane, known as FeeFeeJane on the platform, has died following a battle with throat cancer, her family has revealed.https://t.co/Ft1TZSUU6c — LBC News (@LBCNews) March 23, 2023

好在菲菲的內心並未被擊倒，之後常在社群紀錄抗癌生活，可知她雖然依靠醫療用具維持正常生活，但態度相當正面、積極，還能在較有精神時，帶給粉絲性感、火辣的舞蹈表演，不過她仍在20日不敵病魔離開人世，死訊曝光後，粉絲湧入她的社群表達哀悼之意：「好年輕好漂亮，真令人傷心」、「希望妳能安息」、「真是令人心碎的消息。大家都會想念妳的！」、「永遠記得妳的笑容。」

令人感動的是，菲菲在死前列出一份遺願清單，除了看歌星Michael Bublé的音樂會演出之外，更要求將一頭金色長髮捐出，但她的母親到殯儀館看女兒時，看到頭髮已被剪去，情緒陷入崩潰：「她一直都有頭髮」，但她冷靜下來過後，理解並接受女兒做出的決定，「我們對她感到驕傲，因為她總是想幫助別人。」