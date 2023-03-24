嘉義八掌溪畔的風鈴花道吸引許多民眾賞花。（黃子明攝）

雲林虎尾高鐵站附近145線道木棉花道上下都布滿橘紅色木棉花。（黃子明攝）

雲林虎尾高鐵站附近145線道木棉花道從空中鳥瞰，在附近綠色農田與樹林中形成一條橘色彩帶。（黃子明攝）

嘉義八掌溪畔的風鈴花道吸引許多民眾賞花。（黃子明攝）

嘉義八掌溪畔觀賞風鈴花的民眾將落花做成項鍊及花圈裝飾帽子。（黃子明攝）

雲林虎尾高鐵站附近145線道木棉花道上下都布滿橘紅色木棉花。（黃子明攝）

觀賞風鈴花的民眾抱著毛小孩合影。（黃子明攝）

台北市古亭河濱公園目前則有萬盆逾3萬株醉蝶花盛開，這片廣達1300多平方公尺的花海，還有矮牽牛花、薰衣草等不同顏色花朵，自高空鳥瞰有如一個調色盤，與遠處大樓林立的都市叢林形成強烈對比。（黃子明攝）

台南白河林初埤木棉花道是知名景點。（黃子明攝）

觀音鄉許多農地都開滿紫花霍香薊，在陣風吹襲下左右搖擺，有如大片柔軟的紫色毛毯。（黃子明攝）

嘉義朴子溪河堤的風鈴花道每年都吸引許多民眾前往賞花。（黃子明攝）

雲林虎尾高鐵站附近145線道木棉花道從空中鳥瞰，在附近綠色農田與樹林中形成一條橘色彩帶。（黃子明攝）

彰化大肚溪畔的棒壘球場一帶堤防有為數頗多的苦楝樹，每年三四月苦楝花盛開時，紫色花海伴隨淡淡清香，令人心曠神怡。（黃子明攝）

彰化大肚溪畔的棒壘球場一帶堤防有為數頗多的苦楝樹，每年三四月苦楝花盛開時，紫色花海伴隨淡淡清香，令人心曠神怡。（黃子明攝）

彰化大肚溪畔的棒壘球場一帶堤防有為數頗多的苦楝樹，每年三四月苦楝花盛開時，紫色花海伴隨淡淡清香，令人心曠神怡。（黃子明攝）

雖然偶爾春寒料峭，但三月春臨萬物生命盎然，全台各地許多植物花兒盛開，碩大的數量往往吸引大批外地遊客到訪，成為地方年度盛事，也為當地居民帶來布不少商機，許多農民趁機販售當地農產品小賺一筆。 平均溫度相對較高的南部縣市春花較早盛開，嘉義、彰化、台中地區多個鄉鎮的黃花風鈴木、台南、嘉義與雲林的木棉花、彰化和雲林一代的苦苓花，甚至連平日較少遊客踏足的桃園觀音鄉一帶農田，長滿開著紫色小花的紫花霍香薊，都因種植面積廣闊且密集，成為各地民眾每年追逐打卡的景點。

每年三月初就開始盛開的風鈴花，因各植株開花時序不一，花期可達大約一個月，目前多數已逐漸進入尾聲，黃色花朵除了長滿枝頭，落花也讓樹蔭下成為一片花海，令人賞心悅目，有些民眾撿拾落花做成項鍊或裝飾帽子，甚至穿戴在毛小孩身上，增添不少浪漫氣息。

苦楝樹（苦苓）為台灣原生種，分布於全台各地，彰化大肚溪畔的棒壘球場一帶堤防、溪州森林公園、八卦山周邊，以及雲林虎尾高鐵站前道路兩旁都有為數頗多的苦楝樹，每年三四月苦楝花盛開時，紫色花海伴隨淡淡清香，令人心曠神怡。

木棉花分布於全台，台南白河林初埤、雲林高鐵附近145線道、崙背鄉雲11鄉道的木棉花道是其中幾處知名景點，目前都在盛開時期，筆直的花道上下都布滿橘紅色木棉花，從空中鳥瞰，在附近綠色農田與樹林中形成一條橘色彩帶，地面則因落花有如長長橘色花毯。

原生於中美洲的紫花霍香薊，引進歸化後遍及台灣各地，成為果園草生栽培常見草種，有助水土保持外，也能增加土壤有機質含量，目前觀音鄉許多農地都開滿紫花霍香薊，在陣風吹襲下左右搖擺，有如大片柔軟的紫色毛毯。 雙北地區雖也有部分街道種有單一植物，但因空間受都市密集建物侷限，比較缺乏開闊視野，台北市古亭河濱公園目前則有萬盆逾3萬株醉蝶花盛開，這片廣達1300多平方公尺的花海，還有矮牽牛花、薰衣草等不同顏色花朵，自高空鳥瞰有如一個調色盤，與遠處大樓林立的都市叢林形成強烈對比。