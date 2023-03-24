台灣綜合研究院創辦人、總統府前國策顧問劉泰英，今天受邀前往泰國的台商總會，發表他對國際經濟情勢與貨幣政策的最新看法，他認為，美國從明年開始將會降息，因為高利率的環境，企業界會受不了。他也提醒當地台商，要留意氣候變遷、中美貿易大戰、減碳等重大議題。

劉泰英指出，明年開始，美國要開始降息，因為高利息，企業界受不了，在高利率的環境下，短期公債竟然比長期公債還貴，出現殖利率倒掛的情況。

針對近期受到市場關注的美國矽谷銀行倒閉、瑞士信貸資金危機，劉泰英分析指出，大家覺得矽谷銀行有問題，一擠兌，銀行就垮了，另一家瑞士信貸的規模更大，一樣也垮了，它是瑞士的銀行，裡面的存款大戶以中國人最多。

劉泰英說，中國的有錢人，本來是把錢存在香港，因為習近平查到香港去了，有錢人就溜了，主要把錢轉到瑞士跟新加坡，轉到新加坡，也怕不穩當，還是怕習近平去查，長期把錢藏在瑞士。

劉泰英（前排右四）飛抵泰國，受邀前往當地的台商總會演講。（圖/泰國台商總會提供）

劉泰英也提醒台商們可能面臨的幾大問題，首先是企業界面臨勞工成本提高，另一個長期問題是氣候變化，天災，不是乾旱就是水太多，這個不確定非經濟因素，不是經濟學者可以解決的，但台商們得要注意。第三個是中美貿易戰，會影響到全球經濟。再者是減碳議題。

泰國台灣商會聯合總會是自1988年起，為響應政府南向政策，臺商到泰國投資日益增多，為促進鄉親聯誼、發揮守望相助精神，在臺商聚集地區先後紛紛成立臺商聯誼會。

有鑑於臺商到泰國投資日多，仍有必要成立法人組織，團結臺商力量，保障臺商權益。經泰國臺商們響應支持，泰國台商總會在1992年10月20日正式成立，余聲清先生獲選為創會理事長，並於1993年4月取得泰國政府正式法人組織登記。