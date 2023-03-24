庫克此行前來參與中國發展高層論壇，該論壇為2019年新冠疫情後首次恢復實體舉辦，將於明日起在北京登場，一連舉辦三天，今年主題是「經濟復甦：機遇與合作」。

多位國際商業要角都將出席該論壇，除庫克外，三星集團會長李在鎔也將出席，另外輝瑞、P＆G掌門人都會親自與會。此前人民網曾表示，已有逾100位世界500強或行業領先外資企業的全球CEO或董事長、知名學者和國際組織負責人確定參會。