庫克此行前來參與中國發展高層論壇，該論壇為2019年新冠疫情後首次恢復實體舉辦，將於明日起在北京登場，一連舉辦三天，今年主題是「經濟復甦：機遇與合作」。
多位國際商業要角都將出席該論壇，除庫克外，三星集團會長李在鎔也將出席，另外輝瑞、P＆G掌門人都會親自與會。此前人民網曾表示，已有逾100位世界500強或行業領先外資企業的全球CEO或董事長、知名學者和國際組織負責人確定參會。
綜合陸媒報導以及網路上照片流傳，將在本周末出席位於北京中國發展高層論壇的蘋果CEO庫克（Tim Cook）24日現身在逛街熱點北京三里屯的蘋果直營店中，引發現場消費者的圍觀與歡呼。
庫克此行前來參與中國發展高層論壇，該論壇為2019年新冠疫情後首次恢復實體舉辦，將於明日起在北京登場，一連舉辦三天，今年主題是「經濟復甦：機遇與合作」。
多位國際商業要角都將出席該論壇，除庫克外，三星集團會長李在鎔也將出席，另外輝瑞、P＆G掌門人都會親自與會。此前人民網曾表示，已有逾100位世界500強或行業領先外資企業的全球CEO或董事長、知名學者和國際組織負責人確定參會。
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