展望未來，美團指出，2023年會繼續優化即時配送網路，同時擴展配送產品覆蓋至非餐飲品項，包括生鮮、生活必需品及藥品等，並將進一步加強消費者心智。美團表示，2023年將繼續優化服務和線上行銷工具，以幫助商家在後疫情時代提高營運效率及創造更多收入。

美團透露，2023年持續優化次日達物流網路，並將深入村鎮，為農村地區的消費者提供更多元化、更具高性價比的商品，提高配送效率，支持農產品流通。