展望未來，美團指出，2023年會繼續優化即時配送網路，同時擴展配送產品覆蓋至非餐飲品項，包括生鮮、生活必需品及藥品等，並將進一步加強消費者心智。美團表示，2023年將繼續優化服務和線上行銷工具，以幫助商家在後疫情時代提高營運效率及創造更多收入。
美團透露，2023年持續優化次日達物流網路，並將深入村鎮，為農村地區的消費者提供更多元化、更具高性價比的商品，提高配送效率，支持農產品流通。
大陸外送平台業者美團24日港股盤後公布，2022年營收年增22.8％至人民幣（下同）2,199.55億元，虧損66.86億元。美團港股24日股價收跌0.64％至140.2港幣，2023年以來累計下跌20.7％。
展望未來，美團指出，2023年會繼續優化即時配送網路，同時擴展配送產品覆蓋至非餐飲品項，包括生鮮、生活必需品及藥品等，並將進一步加強消費者心智。美團表示，2023年將繼續優化服務和線上行銷工具，以幫助商家在後疫情時代提高營運效率及創造更多收入。
美團透露，2023年持續優化次日達物流網路，並將深入村鎮，為農村地區的消費者提供更多元化、更具高性價比的商品，提高配送效率，支持農產品流通。
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