中央銀行自112年3月24日起調升重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各0.125個百分點。合作金庫商業銀行為配合中央銀行貨幣政策，並反映當前經濟狀況及預期未來利率走勢，決定調整各天期存款牌告利率，反應其調整程度，並自3月27日起實施。