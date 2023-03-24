活期與活期儲蓄存款：活期存款及活期儲蓄存款均調升0.125個百分點。媒體薪資轉帳戶調升0.165個百分點。

一般定期存款與定期儲蓄存款：機動利率及固定利率一年（含）以內各期別均調升0.125個百分點；超過一年調升0.130至0.140個百分點。

大額定期存款與定期儲蓄存款：機動利率及固定利率各期別調升0.120至0.125個百分點。

臺銀跟進央行升息 27日起調升新台幣存款利率
2月失業率3.53％ 23年以來同月新低
權證市場焦點－大樹 市占持續提升
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