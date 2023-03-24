活期與活期儲蓄存款：活期存款及活期儲蓄存款均調升0.125個百分點。媒體薪資轉帳戶調升0.165個百分點。
一般定期存款與定期儲蓄存款：機動利率及固定利率一年（含）以內各期別均調升0.125個百分點；超過一年調升0.130至0.140個百分點。
大額定期存款與定期儲蓄存款：機動利率及固定利率各期別調升0.120至0.125個百分點。
中央銀行自112年3月24日起調升重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各0.125個百分點。合作金庫商業銀行為配合中央銀行貨幣政策，並反映當前經濟狀況及預期未來利率走勢，決定調整各天期存款牌告利率，反應其調整程度，並自3月27日起實施。
活期與活期儲蓄存款：活期存款及活期儲蓄存款均調升0.125個百分點。媒體薪資轉帳戶調升0.165個百分點。
一般定期存款與定期儲蓄存款：機動利率及固定利率一年（含）以內各期別均調升0.125個百分點；超過一年調升0.130至0.140個百分點。
大額定期存款與定期儲蓄存款：機動利率及固定利率各期別調升0.120至0.125個百分點。
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