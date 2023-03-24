（華南銀行串聯全台灣擴大響應2023關燈一小時活動，總經理黃俊智(前排中)帶領員工拍攝響應照片。圖／華南銀行提供） 2023「Earth Hour關燈一小時」活動，邀請社會各界於3月25日晚間8點30分至9點30分關燈一小時，華南銀行為擴大響應，於3月25日至26日連續兩日，串聯總行及國內分行，一起關上非必要及無涉安全性的直式、橫式廣告招牌燈，用實際行動關心地球，為這片土地節省更多寶貴的能源。永續理念已然成為現今新顯學，「Earth Hour關燈一小時」由世界自然基金會（WWF）自2007年起於澳洲雪梨發起，旨在藉由「關燈」行動呼籲大眾正視氣候變遷議題，是全球最大環境群眾運動，上億民眾共同在當天用自己的力量保護地球，透過關燈一個小時的簡單行動，拔掉不需要使用的插頭、關閉不必要的電燈等微小動作反思生活，讓燈火通明的夜晚暫時回歸到靜謐，呼籲更多人願意一起愛護生態環境，讓地球保有一絲喘息空間。華銀長期關注氣候變遷與環境永續議題，早在2021年6月起即自主性推動總行大樓及國內分行招牌關燈時間從原晚間10點整提早至晚間9點30分，每天提早半小時關燈每年可減少近346噸碳排放量。今年總經理黃俊智更親自帶領員工拍攝響應照片，展現華銀對環境保護的決心，期望以實際行動讓發燒的地球降溫。華銀深耕臺灣百年，始終秉持「永續經營」理念，於2015年即與工研院合作開發「智慧節能管理平台」，陸續在全台單位建置，監測所有行舍用電狀況、環境溫度及二氧化碳濃度，透過平台達成每年節能目標，且在2017年獲「全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）」的「人工智慧建築節能系統平台」技術獎，驗證此平台對於節能管理的卓越成效。華銀近年來更導入國際標準ISO14064-1溫室氣體盤查認證、ISO14001環境管理系統認證、ISO50001能源管理系統認證，陸續於行舍與自有空地設置太陽能板，改建自有行舍成為綠建築，並逐步以油電混合車更換公務車，期望達成更高的節能減碳目標，今年更進一步與環保團體合作認養扇形鹽田，將永續理念內化至企業DNA，一起讓世界變好。