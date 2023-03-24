董事長楊弘仁表示，集團創新的醫療場域「敏盛智醫城」已於3月15日試營運，預計5月正式營運，估計每日門診量可達1,000人，投資效益將於第二季開始展現。

敏盛智醫城為台灣第一座智慧醫療城，位於桃園市蛋黃區，相鄰的一、二號館橫跨最熱鬧的街區，目前位於一號館4、5、6樓的「智醫診所」已開始試營運，主要服務的對象是亞健康民眾，可提供13種專科服務。

二號館1樓則有躍獅智醫城藥局、健康餐飲與領藥櫃檯。最大的特色是民眾只需要一支智慧型手機下載「智醫診所APP」就可以完成掛號、看診報到、付款、線上諮詢、消費，完全無紙化、無須等候。

楊弘仁表示，敏盛智醫城的智慧醫療為全台首創，將醫院、診所、藥局系統串接，從使用者角度出發，提供全新的智慧醫療體驗。期望同樣有意打造智慧醫療新標準的生醫新創公司、系統業者、智慧醫材等各界業者，將敏盛智醫城當作基地，共同研發整合型服務系統建構示範性營運平台。