瞄準後疫時代，消費者遠端工作以及觀看影視作品的需求，筆電除了輕、還要美，聲光表現也要強。

台灣LG電子董事長鄭淵寬表示，消費者在後疫情時代對外型設計格外重視，今天推出的全新gram Style系列筆電，隨角度變色的外觀、OLED螢幕提升色彩表現力、杜比全景聲與各項規格升級，滿足工作與娛樂的需求。品牌預估新款筆電有50%的銷售成長。

LG gram Style鎖定時尚美型市場，炫彩設計讓筆電在不同角度與光線下，折射出藍、綠、紫、粉、黃等光澤，「隱藏式光導觸控板」只要輕輕一碰便發出微光，展現簡約美感。螢幕則延續LG gram 16:10的大螢幕極窄邊框設計，載第13代Intel® Core™處理器，採用雙Gen4 NVMe SSD及全新升級LPDDR5 6000MHz記憶體。重量方面，16吋與14吋，分別只有1230和999公克，外型輕薄但均通過軍規認證。

近來韓國家電品牌透過韓劇置入行銷商品，LG在台灣地區也有相同操作，不但推金馬獎聯名款，也參與台劇的置入和合作，未來也增加與影視作品的連結，吸引年輕族群目光。