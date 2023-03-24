竹南鎮博愛公園是鎮民重要運動休憩場所。（謝明俊攝）

竹南鎮公所注重鎮民運動休憩活動，繼竹南運動公園風雨球場整建完成後，也對各社區運動設施全面盤點整修，位在竹南鎮博愛街的博愛公園，設有竹南鎮唯一的排球場，是竹南鎮內愛好排球運動青年的重要據點，經鎮公所向中央爭取經費施作，24日完工啟用，未來將持續改善或建置其它社區運動設施。

竹南鎮運動風氣相當興盛，除了常見的籃球場地以外，竹南鎮博愛公園內還設有縣內唯一社區排球場，許多喜愛打排球的年青人非常喜愛這個場地，不管平日或是假日都可見到一群年青人在此打排球。

博愛公園另外還設有沙池、溜冰場及兒童遊憩設施，是附近居民重要休憩及運動的場所，由於球場鋪面老舊，竹南鎮長方進興於2020年底由縣府文觀局協助提報客委會爭取補助，獲補助2700萬元，公所自籌300萬元，總工程經費3000萬元，於110年12月16日開工動土，歷經1年多的工期，於112年2月28日連續假期開放使用。

方進興表示，近年來民眾對於運動設施環境及品質要求日益提升，為了提供鎮民更完善的運動環境跟運動設施，此次向客委會爭取經費將建置風雨球場，球場內增設充足光源使民眾運動能不受天氣及光線影響，並避免陽光直接照射使運動民眾更加舒適，而後續公所也將強化風雨球場週遭的植栽及減噪規劃，以減少運動民眾對附近居民的影響，建置共融共好的生活空間。