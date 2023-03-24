111學年度中等學校排球甲級聯賽總決賽3月27日至4月2日正式開打，國高中各6強冠軍爭霸賽分別在3月27日及3月31日於臺北和平籃球館開賽，引發廣大熱潮且備受關注。教育部體育署呂宏進主任秘書今日在決賽記者會鼓勵各校好手大展球技，爭奪佳績。

國中男生組奪冠大熱門內埔國中由國三雙箭頭林季孺、蔡東橙，兩人平均每場合力貢獻31分，「收成年」目標瞄準隊史首座金盃；曾在103學年度奪冠的板橋國中，睽違八年重返四強，穩紮穩打期待攀上王座；福誠高中則漸入佳境，複賽首輪「谷底翻身」直通六強；麥寮高中複賽演出倒吃甘蔗戲碼，勢如破竹力拼冠軍；明湖國中隊長鄭昕岳場均得分高達22.7分，率明湖前進奪冠之路；鶯歌國中本學年越挫越勇，以4勝3敗晉級，搶下決賽最後一張門票，國男各隊實力伯仲之間，屆時考驗選手臨場反應。

國中女生組方面，衛冕軍雙十國中來勢洶洶，以全勝成績完美晉級，可望寫下隊史第二度三連霸；第一年躋身甲級的福豐國中寫隊史新猷，以黑馬之姿勇闖決賽舞台；新園國中連續五年躋身六強，盼拿下校內第十面冠軍錦旗；積穗國中戰力重新整合，力求重返榮耀；明湖國中關關難過關關過，憑團隊力量找回優勢；鶯歌國中穩紮穩打，再次闖入決賽，堅強實力勢必在決賽中殺出重圍，六強爭霸戰已蓄勢待發。

高中男生組部分，校史奪冠高達11次的豐原高商，本屆尋求再次連霸；華僑高中團隊平均身高183.5公分，攔網高度成各隊最頭痛對手；麥寮高中不甘示弱，獲得隊史首支種子籤，希望一舉刷新隊史最高成績；屏榮高中憑藉高宇浩場均得分27.1分的強悍火力，今年有望重回冠軍寶座；內湖高工以高二羅文夆為主要火力輸出，但團隊默契亦不可輕忽；明德高中再次闖入決賽，期望超越自我，再創佳績。列強環伺的高中男子組，未到最後一刻，鹿死誰手難以預料。

高中女生組方面，東山高中連續3年無緣后冠，今年強勢以六強第一晉級，奪冠目標明確；鶯歌工商迎來完整陣容，本屆勝券在握，盼搶下隊史首冠；三連霸班底畢業的中山工商面臨陣容大換血，重整期將面臨巨大考驗；去年奪得亞軍，寫下校史最佳成績的內湖高中，與身高受限卻「享受挑戰」的南湖高中，期待突破重圍，再次刷新隊史最佳紀錄；傳統強權華僑高中由108 學年JHVL獲得MVP的隊長李貝兒領軍，準備放手一搏，挑戰冠軍寶座。

今年國中排球聯賽特別打造全新的冠軍盃，設計延續甲級獎盃「向日葵」意象，取材「海芋」概念，融合青春活力，每一個冠軍團隊的誕生猶如一株盛開的海芋，大家齊心協力拚搏至最終的冠軍賽，捧起代表最高榮譽的獎盃，綻放出最美的光輝。除了冠軍球隊外，二至八名球隊也將共享榮耀，以學生運動重視的團隊及運動精神，透過海芋形象的冠軍獎盃，傳遞積極正向的感染力，同時也頒發二至八名球隊的海芋獎盃，期許大家再接再厲，持續累積綻放的能量，勉勵所有隊伍如海芋盛開時的團結美麗，未來可期。

今年高中排球聯賽首度採用鷹眼回放挑戰系統，由AI、光學攝影、電腦視覺技術及計時數據的結合，並於比賽場地設置多組不同位置及角度的高速攝影機，透過追蹤記錄球的路徑，並顯示實際路徑的圖形圖像，成為判決過程中的強大的輔助。希望透過鷹眼輔助，提升判決精準度與參賽選手之技術表現，同時與國際接軌，維持我國排球運動國際競爭力。