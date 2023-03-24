究竟是誰的手？醫師蘇一峰日前分享一張胸腔X光片，其中出現狀似5根手指的影像，原以為不小心拍到照護員的手，未料他卻說「沒有進去幫忙」，讓在場的醫護人員聽了心驚驚。貼文曝光後，網友狂猜可能是「人眼看不到的東西」，而蘇一峰後來也替大家解惑，照護員後來才說，自己當天有事，請別的看護幫忙送阿嬤去照X光，可能是那名看護的手入鏡，蘇一峰也傻眼地說：「講話可以講快一點好嗎？很可怕耶」。

北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰在個人粉專發文表示，昨（23）日查房時，他和一名臥床阿嬤的照護員說：「阿嬤X光看起來有進步，可是你的手被照進去了」，並叮嚀照護員，以後阿嬤照X光時，要記得把手離遠一點，沒想到照護員回應，「阿嬤照X光時，我沒有進去幫忙啊」，讓同行查房的醫護人員瞬間起雞皮疙瘩，直問「這是誰的手啊！」

對此，網友留言直說，「傳說中的鬼故事來了」、「會不會是拍到人眼看不到的東西」、「那是阿嬤自己的手啦」、「手沒有這麼大吧」，甚至還出現一名執業8年的放射師指出，X光片上寫著「病人無法配合」，如果病人照X光時，手會一直亂揮或是孿縮，沒辦法把手移開真的沒辦法避，認為這其實就是阿嬤的手。

而蘇一峰後續也在留言串中解答，照護員雖表示沒有進去幫忙，但後來隨即補充：「我剛好有事，隔壁床看護幫我送去的」，這才讓真相大白，也讓蘇一峰不禁笑說：「講話可以快一點嗎？很可怕耶」。