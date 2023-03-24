主要展品包括拜多聚氨酯拉擠窗框具有出色的保溫隔熱性能和良好的力學性能，可降低建築能耗。該型材由玻璃纖維增強聚氨酯複合材料製成，表面塗裝有水性聚氨酯塗層。和傳統鋁合金或PVC門窗型材相比，其保溫性能更好，因此碳排更低更環保。

拜多聚氨酯拉擠太陽能邊框的基材為聚氨酯拉擠複合材料並塗裝水性聚氨酯塗層。其耐腐蝕性能佳，尤其適合高濕度高鹽霧地區，而且力學性能也非常出色。作為一種非金屬邊框，拜多®聚氨酯拉擠太陽能邊框無需接地，還有助於提高太陽能電池板的發電效率。無論應用於太陽能電站還是太陽能建築一體化系統，該創新解決方案的綜合成本均優於鋁合金邊框。

拜多HP-RTM製程聚氨酯複合材料電池包上殼體是聚氨酯在新能源汽車領域的重要應用。聚氨酯複合材料重量輕，殼體厚度最低可至0.8毫米，通過減少動力電池重量來降低溫室氣體排放總量，而且具有良好的阻燃性能。此外，HP-RTM製程採用一台注膠機配合兩台壓機的「一拖二」設計，可顯著地提高生產效率並降低生產成本。

此外，使用拜多和Desmocomp聚氨酯材料製造的配電杆和通信杆可滿足不同地區、環境或地形的要求。與傳統的混凝土電杆相比，該解決方案重量僅為混凝土電杆的八分之一，即使在複雜地形區域也能更高效地運輸和安裝，並能大幅減少製造和運輸過程中產生的二氧化碳排放。此外，其獨特的設計結構能夠經受住颱風、雷暴和腐蝕性環境等極端條件的考驗，使用壽命可長達40多年，全產品生命週期的維護成本因此將顯著降低。

科思創還可以為各種聚氨酯解決方案提供含替代性原材料的規格，例如經ISCC PLUS品質平衡認證的低碳足跡聚氨酯以及部分生物基原材料，助力下游企業向循環經濟轉型。