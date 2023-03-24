閩台青年信俗淵源尋根之旅昨天在福州拉開序幕。三名青年分別背著端坐有關公、陳文龍、媽祖神像的轎子走過三通橋，開啓本次尋根之旅。（中新社）

閩台青年信俗淵源尋根之旅昨天在福州拉開序幕。（中新社）

據中新網報導，在青年歌手演唱《我們同唱一首歌》的祝福聲中，60多名閩台青年恭請「福神」，昨天（23日）從福州市台江區三通橋頭出發，乘坐閩江福船，賜福兩岸，開啓「山海同行·相約福見」2023年第二屆兩岸青年信俗淵源尋根之旅的活動的序幕。

兩岸青年代表舉行莊嚴而隆重的團拜起駕儀式，三響鳴鑼之後，三名青年分別背著端坐有關公、陳文龍、媽祖神像的轎子走過三通橋，開啓本次尋根之旅。

活動將從23日持續到27日，徒步隊伍將穿越福州煙台山的百年風華，聆聽莆田和平女神媽祖的故事，領略伐楓為亭的傳奇，在惠安青山宮畔講述青「村」無限的激情，穿過千年古蹟洛陽橋傾聽海嶼潮音，在南安洪瀨龍閣上遇見「洪」福，最後抵達泉州城，在南管里品味「鯉」好。兩岸青年還將為沿途的同胞送福。

「台灣信俗活動中，大部分以媽祖為中心，信眾非常虔誠。」在閩發展的台灣青年王廷維表示，在台灣每年都有舉辦許多徒步進香的活動，公廟間也會進行互相交流。去年第一次在大陸參加徒步進香活動時，大家懷著感恩的心，風雨無阻，一天走70公里，十幾個小時。

他說，今年有更多的台灣朋友「遠道而來」，跨海來到福建，大家一起走走，看看福建的好山好水，結交兩岸的好朋友。「同樣的信俗、同樣的文化、同樣的感召，兩岸的朋友在福建一起徒步進香，進行兩岸的『尋根之旅』，能更好地融合，雙方的聯繫變得更加緊密了。」

「徒步進香在台灣是一件很稀鬆平常的事，每年都有大批青年人參與。」台灣受鎮月老宮執行長陳德盛特地從台灣來到福州參加活動，感覺「像回到家一樣」。看到越來越多青年人加入，他非常高興且感動，兩岸青年人透過這樣的交流活動，相互交融，希望雙方會越走越久，越走越深。

「信仰的力量讓兩岸的朋友走到一起。」台灣桃園白沙屯媽祖聯誼會執行秘書陳玄豐第一次來大陸參加此類活動，在台灣他經常徒步進香。他希望福建和台灣能進行更多的文化交流，形成更大的力量。

福州市台江區弘聖傳統文化交流服務中心理事長林志軍表示，去年一路的風雨相約，讓大家收穫了許多感動。今年的活動繼續世代傳承的信仰，用腳步丈量260公里血脈相連的土地，感謝漂洋過海而來的媽祖和許多素年未逢的同胞，都將在五天四夜的徒步中相逢，一起相約福見。

本次活動由福州市台江區弘聖傳統文化交流服務中心、台灣桃園白沙屯媽祖聯誼會聯合主辦，福州萬壽尚書廟協辦，福州弘聖堂承辦。