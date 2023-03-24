其實這件事可以事前避免的？2月份台中某高中發生學生輕生事件，家長出面淚控「校方人員密集搜身、栽贓等不當違法管教，才被逼走上絕路」，該事件因此曝光，就有該校學生爆料表示，死者生前遭誣指偷竊，死者疑因受不了「莫須有罪名」，而被壓垮輕生，爆料學生還表示學校要有道德勇氣，揪出霸凌者，而不是滿口仁義道德，背地卻是雙重標準。

台中某高中生輕生事件，「家長日前淚訴學校逼孩子走上絕路」，教育局最新說明，校方對此事件「處理態度消極」，校長、主任教官、教官與學務創新人員等本案所有相關人員，全數調離現職，教育局將調派人力支援，以利校園安全及學務工作運。

據《ETtoday新聞雲》報導，有該校學生透露「其實這件事可以事前避免的」，死者生前因家庭關係導致心情鬱悶，因此學會了抽菸，不料，在校抽菸被抓到後，遭學校列入黑名單，時常被「無故搜查」，他還表示，班上同學有次錢不見了，校方懷疑是死者偷走，將死者列為嫌疑人，讓死者蒙受巨大壓力，而校方這樣的舉動也疑似成為壓倒死者的最後一根稻草。

另外，該校臉書粉專也發出貼文指出，「一直為了鼓勵優秀學生、傑出校友，以及認真教師而存在，希望別抹滅這群人付出，懇請讓學校繼續在這個小小園地，讓值得被表揚的人有機會被看見，如果對學校有任何建言，歡迎致電相關單位」，然而，該貼文的留言功能遭關閉，且該粉專在清晨疑關版。

而校內也播放著反霸凌的宣導，甚至細分「多種霸凌型態」，肢體霸凌、言語霸凌、關係霸凌、網路霸凌、反霸擊凌等；該校學生也呼籲學校要有道德勇氣，揪出霸凌者，予以應有懲罰，而不是滿口仁義道德，背地卻是雙重標準。

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