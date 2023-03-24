外媒在分析習普會晤時表示，中共國家主席習近平的莫斯科之行以及他此行討論的一系列貿易、能源和基礎設施協議，凸顯了一個讓俄羅斯越來越不安的事實：在克里姆林宮長期以來極其謹慎對待的中俄關係中，中國已逐漸佔據上風。

《華爾街日報》指出，習近平與俄羅斯總統普丁的首腦會晤隆重盛大，顯示俄羅斯已被迫轉向中國來維持經濟運轉。卡內基國際和平研究院高級研究員陳寒士(Alexander Gabuev)說，俄羅斯明白他們不能輸掉這場戰爭，讓中國佔據優勢是必須付出的代價。中國是典型的救生索，俄羅斯經濟得以運轉、軍隊得以獲得武器，都要仰賴中國。

報導指出，俄中兩國經濟在很大程度上存在互補性，俄羅斯歷來為中國製造業供應原材料和能源，農產品貿易增長了41%，俄中貿易額去年上升近30%。由於西方國家限制購買俄能源產品，俄羅斯將所產部分原油轉銷中國等亞洲國家。

此外，俄羅斯迫切希望向中國出售更多天然氣，以取代其在歐洲的傳統客戶。但要做到這一點，俄羅斯必須說服中國開始建設第2條天然氣管道。普丁在週二的峰會上強調，正在推進關於這條天然氣管道的協議，但是習近平對這個問題卻絕口不提。

峰會期間，兩位領導人宣佈了價值1650億美元的雙邊投資計劃，繼續使更多俄羅斯的能源資源轉向中國，並可能提高中國對俄羅斯關鍵基礎設施的投資，包括一些最重要的港口。

「由於中國公司面臨制裁威脅，雙方合作變得更加隱秘」，位於莫斯科的高等經濟大學(HSE University)的國際研究中心主管Vasily Kashin說。普丁的態度是鼓勵中國取代西方品牌，並稱讚中國這個體量巨大的鄰居是俄羅斯在西方國家之外的替代選擇，甚至要尋求將人民幣作為美元的替代品。

同樣，中國也看到了深化兩國關係的好處。有分析人士稱，俄羅斯在向中國開放最先進的一些武器，如防空和預警系統，而就在在幾年前，俄羅斯還只將這些武器留給其長期最大國防客戶印度。多年來，俄羅斯一直希望與中國進行更密切的外交和軍事合作，以加強自己抗衡西方的實力。但即便如此，俄羅斯仍擔心與中國走得太近，一直避不觸碰敏感公司和資產。

習近平已邀請普丁到中國參加今年的「一帶一路」國際合作高峰論壇，會上可能將討論中國對俄羅斯新項目的投資。普丁上次參加「一帶一路」高峰論壇時沒有向中國做出任何明確的承諾，目前還不清楚俄羅斯政府今年是否會接受中國對新項目的投資。