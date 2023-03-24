文化大學廣告學系即日推出畢業展「心觀世代NuSight Generation」，並發布「疫情下傳播科技大爆發！就你還沒跟上？」民調結果。根據調查指出，在元宇宙發展下，98％民眾認為社交工具越來越多，逾5成民眾認為，傳播科技發展能讓用戶互動性更高，帶動廣告行銷業的發展使行銷更加無界線。

文大廣告學系主任鈕則勳表示，調查發現，有將近一半的民眾認為，疫情對於生活有影響。而受疫情影響最嚴重的是社交娛樂方面，近一半的受測者認爲「社交娛樂減少」。

鈕則勳說，對於學生族群而言，調查發現疫情影響最嚴重的方面是「上課品質下降」，畢竟在疫情下線上上課時，常常會遇到設備上的問題。對於上班族而言，疫情影響最嚴重的方面是「公司業績下滑」，甚至因為遠距上班，大多數行業業績下滑，且有公司因疫情而裁員。

鈕則勳也表示，從疫情下民衆社交情況的相關調查也可發現，雖然社交工具卻越來越多，但疫情下民衆的社交地點受限，和別人互動時間變少，社交圈也因而變小，可見大多數民眾還是希望能面對面互動。

信數據整合行銷有限公司總經理高世垣說，調查發現僅26％的受訪民眾期待NFT（非同質化代幣）的發展，比例偏低的原因，可能有3個：首先，對NFT的認知不足，受訪民眾對NFT的瞭解，目前仍以網路媒體及新聞報導為主，推斷多數人對此新科技未有進一步的體驗，對於NFT的瞭解，僅止於表面知識的獲取。再來，較無NFT需求對於NFT的產製與購買，未有充實的商業動機，需求不高促使民眾對NFT的期待偏低，但調查發現，女性、大學學歷與25歲以下年輕人，相較下有較高的期待值，未來若要發展NFT，這群人可能是主要的目標市場。最後，負面刻板印象多，透過文字雲分析可發現，無論是何種性別或是教育程度，在網路上討論NFT，多會出現虛擬、高風險、昂貴、詐騙、大起大落等負面字眼，這些民眾的刻板印象，恐造成對NFT的期待程度偏低。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚指出，AR／VR是未來的重要科技應用，對提升消費等各方面的創新傳播，都有重大貢獻。文化大學廣告學系的調查顯示：體驗AR／VR族群大多是女性、大學生，佔8成，由此可見，年輕女性將是領導AR／VR等創新傳播的決定力量。

聖天使塔羅星座專家篠安表示，在星座分析方面，有關NFT遊戲發展最為擔心的部分，有高達54.4％的人擔心金融貨幣的問題，其中比例最高的為處女座的人，主要原因在於處女座的朋友擅長邏輯理論與數據分析，因此處女座的人會謹慎的評估NFT遊戲當中金融貨幣的問題。而在施打疫苗的劑數與星座交叉分析，發現疫苗施打3劑以上的星座當中，最多的是天秤座，主要原因在於天秤座的朋友，非常重視公共衛生議題，也願意配合政府的宣導，而第2名為天蠍座的朋友，主要在於天蠍座很重視生老病死與健康的議題，也因此願意配合施打疫苗。

篠安星座專家指出天蠍座的朋友在元宇宙體驗中選擇角色扮演的比例最高，主要在於天蠍座的朋友，他們的個性非常喜歡充滿感官又刺激的聲光饗宴，角色扮演正好符合他們的喜好。專家又指出處女座的朋友非常喜歡身歷其境的感受，在購買產品前並親身體驗過每項產品，透過親自體驗才能確定這件商品是否符合自己生活所需，相比其他星座他們會更偏好購買或體驗AR／VR搶先體驗產品。

而獅子座的朋友觀看VR或AR宣傳廣告比例最高，他們非常重視娛樂休閒，我們發現天蠍座對元宇宙發展的態度最為積極，主要原因在於天蠍座的朋友喜歡用不同面向與工具，更加深入了解並觀察人性。

主辦單位表示，本次共收集1000份的問卷回復，整體回收樣本男性比例約占3成，女性比例約佔7成；受測者的4象星座平均各佔 25％；受測者的教育程度以大學最多，有將近8成，超過一半以上目前是學生。