桃園永豐雲豹職業籃球隊24日宣布進行教練團改組，將由曾待過NBA多倫多暴龍球隊體系長達十年的外籍教練貝奈特(John Bennett)接下總教練職務，並同步聘請執教經驗豐富的麥卡洛克(David McCulloch)擔任助理教練，「寶寶教練」劉嘉發則轉任球員發展兼技術顧問，全新教練團將帶領「特有種」全力衝擊季後賽席位。

貝奈特在2013年加入多倫多暴龍，具有多年幕後球探及執教經驗，負責暴龍隊球員發展事務，不僅專注於挖掘潛力新秀並量身制定成長計畫，也因優異的工作表現在2017年擔任夏季聯盟助理教練， 2020年更被拔擢為近幾年發展聯盟頂尖強隊暴龍905的助理教練並帶隊創造佳績，也是暴龍2019年奪冠幕後制服組的成員之一，證明他深耕籃球營運及執教的能力。

雲豹目前正為搶進季後賽努力，貝奈特說：「我們的排名只能繼續往上前進了，相信我們還有很多值得發展的潛力空間，我喜歡在一定程度的守則下，讓球員放手打球，希望帶隊贏得勝利，朝正確方向前進。」

助理教練麥卡洛克則同樣具備優異的球員訓練經驗，曾於加拿大國家籃球聯賽尼加拉河獅球隊、母校麥克馬斯特大學擔任助理教練。他說：「我的任務是全力協助總教練，我也希望為球隊帶來活力，我們還有一段路要走，希望幫助球隊向上提升出好成績。」

轉任球員發展兼技術顧問的劉嘉發，上季臨危授命接任球隊兵符，迅速整合團隊並領軍季後挑戰賽，本季持續打造球隊組織訓練計畫及作戰方針，在3洋將健康歸位後，農曆年後甚至率隊打出3連勝。

不過農曆年前劉嘉發就曾與球團建議，若能由外籍教練來帶領球隊，球隊將展現出完全不同風貌，只是適逢過年期間，並不容易找到合適人選，直至近日才確定由貝奈特來職掌兵符，他也將轉為挖掘球員以及協助總教練的角色，球團高度肯定劉嘉發連續兩個賽季為球隊打下的根基，也期許他持續為球員注入養分，幫助帶領團隊往前邁進。

雲豹球團表示，嶄新教練團到位，期待借助貝奈特過往在NBA暴龍隊經歷，短期內為雲豹挹注全新能量，在有超級球星霍華德(Dwight Howard)及艾夫伯(Michael Efevberha)領軍下，成功前進季後賽且挑戰獎盃，長期來看更能為建立球隊文化，激發出更多年輕球員的潛力，制定好深遠的團隊體系影響力，讓桃園永豐雲豹打出令球迷印象深刻的勁爆球風！