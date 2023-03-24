大亂鬥！國民黨台北市立委第一階段提名登記最後一日，原本第7選區（信義、南松山）預計由現任立委費鴻泰與北市議員徐巧芯進行初選對決，豈料最後有另外4人登記，參選爆炸。徐巧芯指控費鴻泰辦公室同仁登記，費則在晚間回擊，暗指徐巧芯陣營的人先登記。

費鴻泰揭「時間序＋合照」反擊徐巧芯。（摘自費鴻泰臉書）

國民黨北市第7選區共6人登記初選，除了費、徐，有2人為費陣營、1人為徐陣營的人，另外有一位素人張宏森。據悉，目標就是在協調會時可以多投票權，決定初選方式。

費鴻泰揭「時間序＋合照」反擊徐巧芯，徐巧芯親自留言回應。（摘自費鴻泰臉書）

徐巧芯今天下午表示，費鴻泰的助理到黨部現場要登記，自己的助理剛好在黨部，就跟對方說辦公室的人登記會不會太過分，但最後費鴻泰還是登記了2個，所以自己陣營只好也登記了1個，「另外一個人我不知道是誰。」更大嘆此事很荒謬。

費鴻泰晚間反擊，曝光時間序，揭露登記參選的素人張宏森為一名麵攤老闆，費鴻泰直指國民黨台北市青工總會長滿志剛代理張宏森領表登記後，費鴻泰辦公室人員才登記；而3月11日徐巧芯、滿志剛，在張宏森的「張家小麵」，共同發送1000顆雞蛋，他並秀出張宏森與徐巧芯合照，暗指兩人有交情。

徐巧芯則留言，「委員您好，您可能太敏感以至於誤會了，跟您澄清一下：我當時應邀小滿去這家店發過雞蛋，但完全不認識張老闆，包括他叫什麼名字都不知道。甚至當天沒跟他說到話（好像只在離開的時候禮貌地跟老闆說了謝謝），我也沒有他的聯絡方式，更從來沒有跟他聯絡過。」

費鴻泰今天晚上在臉書PO文指出，事出必有因，費鴻泰2位助理為何要登記選立委？讓「照片」和「時間序列」說真話。

費鴻泰公布時間序如下：

3月23日（四）

14：45

費鴻泰太太王怡心代理費鴻泰（編號：1）完成登記

3月24日（五）

11：30

徐巧芯（編號：2）完成領表、登記

14：50

滿志剛代理張宏森（編號：3）領表

（3月11日徐巧芯、滿志剛，在張宏森的「張家小麵」，共同發送1000顆雞蛋）

15：50

滿志剛代理張宏森辦理登記

15：53

本辦公室閻景榕（編號：4）領表、登記

徐巧芯辦公室陳暉（編號：5）領表、登記

15：57

本辦公室許原榮（編號：6）領表、登記

16：00

市黨部關門截止登記