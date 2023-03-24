據中新網引述香港「點新聞」報導，香港電視廣播有限公司(TVB)行政主席許濤今天(24日)向員工發出信件，宣佈將引入優化成本及資源管理方案，將遣散5％員工，目標是節省2.6億港元的年度營運現金支出。

報導稱，TVB人力架構將作調整，部分職位將被終止且遇缺不補。同時，將嚴格控制間接成本，如租金、外包工作等開支。整體而言，約有5％的員工將被遣散，公司會與受影響之員工根據香港雇傭條例給予合理補償。

數據顯示，TVB共有3907名全職僱員，包括合約藝人及海外附屬公司之職員。此數量不包括董事及自由工作人員。

另外值得注意的是，近期「TVB識貨」入駐淘寶進行直播帶貨，獨家開創了「港劇式直播」超長直播在線時長帶貨，陳豪、陳敏之此前已經進行了首播。

兩人通過6小時的直播，銷售額超過2350萬元，吸引了485萬人次觀看，累計觀看人數超過320萬，說明老港星的招牌還在。次日，TVB盤中大漲98％，股價創2020年4月以來新高。