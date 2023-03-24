曾以電影《少年》入圍金馬新導演的香港新銳導演林森新作《窄路微塵》，男女主角找來張繼聰、袁澧林。故事講述萍水相逢的男女，在疫情時代的香港做著不起眼的清潔工作，如何在大環境的惡化中設法讓自己活下去，又要同時面對若有似無的愛情，及毫無血緣卻又緊密相依的家人關係。

去年獲邀擔任香港電影節開幕片的《窄路微塵》，在香港正式上映後，靠著好口碑發酵，票房逆勢上漲。去年才剛抱回金馬最佳原創音樂電影獎，今年更在本屆金像獎中一舉入圍最佳電影、導演、編劇、男主角、女主角等10項大獎。

林森多年來關注社會議題，2021年以反送中為題材，與任俠合導電影《少年》入圍金馬新導演。新作《窄路微塵》是他首部獨立執導的長片，描述一位經營小型清潔公司的中年男子，遇見了獨自撫養女兒的年輕媽媽，2個社會基層人物交織出一段平凡動人的生命篇章。導演林森分享，將片名拆解，便是在說「在舉步為艱的窄路上，至少有微塵相伴。」台灣版前導海報也特地突現打烊時刻的香港街景，3人看來渺小卻攜手相偎走過崎嶇道路，在窄路遇上，成為彼此塵世中的一線微光。正式預告同樣呼應導演創作主旨：「我們一粒塵也不如，上天不是常常看見我們，不過不要緊，我們能看見對方就可以了。」

《窄路微塵》不僅捕捉疫情下香港的蕭條，也呈現人們遭逢生死訣別的離散日常。片中男主角面對的生活驟變，便是導演林森的親身經歷。就在撰寫劇本時，林森父親因病辭世，最後一面還是隔著玻璃。他將這段感觸放入電影，卻觸景傷情，幸好飾演男主角「窄哥」的張繼聰看出了導演的感傷，特地上前擁抱，林森感性表示：「看著自己曾經歷的場景，突然湧現很多感受，抒發了當時的情緒，都有釋懷。阿聰（張繼聰）都知道我的事，大家抱一抱，有個安慰。」電影成為他自我療癒的過程，也希望觀眾看完可以感受這股微小的力量。

《窄路微塵》將於4月28日上映。