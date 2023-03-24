女星歐陽娜娜從小就以星二代身分受到關注，父親是歐陽龍、母親是傅娟，她的2名姊妹歐陽妮妮和歐陽娣娣也都進入演藝圈，3姊妹越大越漂亮，只要有新作品都會引起討論。歐陽娜娜最近分享一系列日常照，看出她隨著年紀增長越來越漂亮，而掌鏡人還是姊姊歐陽妮妮，為她留下最真實美貌。

歐陽娜娜是歐陽家第二個女兒，也被外界視為近年踏入演藝圈最成功的星二代之一，她在大陸人氣頗高，除了影視作品多，也很積極學習成為一名歌手，還有舉辦音樂會展現真實力；最近歐陽娜娜回到校園進修，偶爾在社群分享近況，今（24日）上傳多張近照，絕美狀態再度掀起熱議。

歐陽娜娜越來越漂亮，由歐陽妮妮拍的私下日常照，美到讓網友驚艷。（圖／摘自歐陽娜娜IG）

從照片背景中推敲歐陽娜娜人在地下停車場，有的畫面是在反光鏡前、還有直接席地而坐，她都能擺出各種美麗又撩人的模樣，更罕見小露香肩展現性感風貌；歐陽娜娜也透露這些美照都是「姊姊視角」，由歐陽妮妮拍攝。粉絲們都很驚訝，原來在妮妮鏡頭下的娜娜，私下真實狀態也能像雜誌大片，相當不可思議，「妮妮把娜娜拍得太美了，直接當攝影師吧」、「娜娜長大了，有點辣」。

其實歐陽娜娜出道後，隨著人氣越來越旺也爭議不斷，曾遭到網紅質疑形象崩壞，用誇張聳動標題「清純少女崩壞史：年少成名的大提琴美少女為何變成觀眾眼中茶味滿滿、乾哥哥好多的崩壞女星？參加真人秀節目潮流合伙人、嚮往的生活爭議多」嚇暈眾人；但面對質疑聲浪，她也PO出影片反擊，霸氣表示音樂對她的意義。