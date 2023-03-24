集團獲利貢獻方面，獲利主體來自核心子公司合庫銀行，稅後純益為190.89億元，較前年增加2.16億元，再創歷史新高。另一方面，逾放比率0.18％及備抵呆帳覆蓋率637.41％，皆優於前年，資產品質穩健，第一類資本比率及資本適足率達12.83％及14.59％，符合金管會規定的去年底D-SIBs內部管理資本標準要求，另據英國銀行家雜誌「The Banker」去年7月公布的全球一千大銀行，第一類資本名列全球第183名，較前一年度上升9個名次。

在業務推展方面，在支持中小企業、開發高資產客戶、加速數位轉型等三大面向皆有斬獲，子公司合庫銀行積極支持中小企業成長及配合政府政策，放款餘額及戶數皆位居公股銀行第二名，並獲金管會評選為「辦理中小企業放款績優銀行優等銀行」，另辦理各項紓困貸款方案，核准件數及金額於承貸銀行中皆名列前茅。在開發高資產客戶方面，自私人銀行部成立以來，秉持嚴選商品策略，致力提供國際級私銀商品，獨創主題式境外結構型商品模組，靈活彈性應對市場變化，滿足高資產客戶多元資產配置需求，截至去年底，高資產客戶數約700位，資產管理規模近700億元。

面對疫後時代來臨，加速數位轉型已然成為永續經營的基礎，合庫金控由上而下齊力推動金融科技創新，子公司合庫銀行已連續5年登國內法人專利申請百大名單，去年排名更位居本國銀行專利申請之首，累計取得共415項專利，內容涵蓋銀行業務多種面向，未來將賡續強化業務各面向與數位科技的結合，提供客戶更多元便利的金融服務體驗。

海外布局方面，合庫金為拓展中東歐市場並持續響應政府新南向政策，掌握供應鏈重組商機，子公司合庫銀行捷克布拉格代表人辦事處於當地時間去年11月14日正式開幕營運，成為第26個海外據點，另為完善東協地區金融服務，新加坡分行申設案於去年12月13日獲金管會核准，未來將持續推進申設進程，擴增境外營運規模。

合庫金持續推廣永續經營理念，積極導入ISO國際標準，強化永續韌性，去年度再獲英國標準協會（BSI）頒發「永續韌性傑出獎」殊榮，並於「氣候相關財務揭露」(TCFD)成熟度模型得到「Level-5：Excellence」最高等級的認證，更獲行政院國家永續發展委員會頒發「111年國家永續發展獎」，在推動永續發展績效上獲得高度肯定，未來將持續發揮金融市場力量，引導企業重視永續議題，並扶持企業長期穩健成長，達成社會與經濟永續發展的目標。