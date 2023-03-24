證交所統計，今日台股發行量加權股價指數收盤為15,9140點，周漲461.74點，漲幅2.99％，另台灣50指數收盤為12,206點，周漲357.73點，漲幅約為3.02％，顯示主要是因外資回頭加碼權值股帶動。

在本周產業別指數方面，漲幅以橡膠類指數上漲5.93％最大，跌幅以鋼鐵類指數下跌0.66％為最大，未含金融類指數上漲411.65點，漲幅約為3.07％，未含電子類指數上漲340.12點，漲幅約為1.95％，未含金融電子類指數上漲262.80點，漲幅約為1.78％，顯示主要是電子股推升盤勢上漲。

證交所統計，本周集中交易市場總成交值為1.158元，全體上市股票成交金額為1.09兆元，股票成交量週轉率為1.82％。

各產業上市股票成交值前三名為半導體類3,724.18億元，占全體上市股票交易金額34.15％、電子零組件類1,399.83億元，占全體上市股票交易金額12.84％、電腦及週邊設備類1,003.25億元，占全體上市股票交易金額9.2％，全數為電子股族群。

股票成交量周轉率前三名產業為：資訊服務類29.77％、電機機械類6.56％、電子零組件類6.32％。

累計今年年初開盤至3月24日止共49個交易日，集中市場總成交值為11億元，市場日均值為2,245.1億元，股票成交量周轉率為17.79％，股票日平均成交量週轉率為0.36％。

另外，到3月24日止，全體上市公司市值為49.92兆元，周增加1.45兆元，增幅約為3％。