在瑞士政府的主導下，瑞士信貸（Credit Suisse）被瑞士銀行集團（UBS）收購，緩解金融危機，但有消息指出，瑞信、瑞銀正在接受美國司法部調查，確認金融專業人士是否涉幫助俄羅斯寡頭規避制裁。

外媒報導，據知情人士透露，此事是在瑞信爆發財務危機前所發生，且不只瑞信、瑞銀，調查對象也包括美國一些主要銀行。

其中一名知情人士透露，調查重點在於確認那些員工與遭制裁的客戶打交道，以及這些客戶過去幾年的審查情況。這些銀行家和顧問之後可能將接受進一步調查，以釐清是否違反任何法律。

瑞信和瑞銀拒絕評論。

在俄羅斯遭受制裁打擊以前，瑞信以迎合俄羅斯富人而聞名，全盛時期為俄羅斯客戶管理逾600億美元的資產，這些客戶每年為瑞信創造5億至6億美元的收入。而在去年5月暫停與俄羅斯個人客戶業務時，瑞信管理著約330億美元，高出瑞銀一半，儘管瑞銀財富管理業務規模更龐大。

美國司法部去年3月成立特別工作小組Task Force KleptoCapture，旨在對俄羅斯寡頭施壓，使他們停止對普丁的支持。美國政府因此沒收了許多遊艇、私人飛機，以及豪宅等。