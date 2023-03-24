國民黨台北市立委第一階段第7選區（信義、南松山）提名登記最後一天，除了立委費鴻泰與台北市議員徐巧芯登記外，未料在登記尾聲，突然多出4人前來登記。其中2人為費陣營人馬、1人為徐陣營人馬，還有一名素人。媒體人黃揚明預言，最後必有一傷。

黃揚明今(24日)在臉書粉專貼文表示，國民黨北市立委第一階段初選登記今（24）日最後一天，台北市信義、南松山選區受到外界關注，徐巧芯將挑戰現任立委費鴻泰。不料，該區立委初選殺破頭，到最後截止日竟有6人登記參選，除了費鴻泰，徐巧芯，還包含費鴻泰兩位助理，以及徐巧芯一名助理。黃揚明認為，這就是殺到見骨了，最後必有一傷。

網友紛紛表示，「這個選區為什麼如此熱門，讓大家擠破頭」、「衛星參選人概念？」、「選舉就是要這樣才好玩，有競爭才有進步」、「任何人有110萬元都可以登記參選」、「有得拚了」。

也有網友認為，「這一區一直以來都很精彩，只是主角之一換成 徐巧芯而已，徐巧芯的戰鬥力遠勝過之前的王鴻薇，費鴻泰這次勝負難料，只要遊戲規則2位同意，輸的一方最後也會認輸的，看看王鴻薇每次都輸，還不是一樣」。