佐藤健（前）與井上真央在海邊看海的戲，讓觀眾淚崩。（翻攝自推特）

34歲日本男神佐藤健下周一（27日）將為拍攝知名茶飲品牌廣告再登寶島，而他與井上真央、松山研一主演日劇《要是說了100萬次就好了》日前播出完結篇，2位主角的最後一幕以及不斷重複的「我愛你」，讓螢幕前的觀眾淚流滿面，直喊「哭到不行！」

《要是說了100萬次就好了》在冬季檔表現搶眼，在「想看到完結篇的連續劇」票選打入前三名，佐藤健飾演的「鳥木直人」則在「2023最喜歡的冬季連續劇角色」中稱霸全場，這個角色在劇中的表現獲得觀眾一致好評，尤其對於透過口哨來與女主角溝通的這個動作，2人所展現出來、相隔陰陽兩界的真愛，更確實的讓許多觀眾看了感動不已。

此外，從首集變成幽靈的佐藤健，更被觀眾稱讚其高領毛衣與長大衣是最強組合，甚至還稱他是世界上最適合高領毛衣的男人，更誇張形容「以前就知道佐藤健搭高領毛衣便是正義」。第9集最後的震驚轉折，再到完結篇最後2人在海邊的場景，佐藤健的「我愛你」連發也讓觀眾不忍了，眼淚潰堤哭到停不下來，大讚這是一部集合了歡笑、心動與難過的連續劇。

《要是說了100萬次就好了》全集已在friDay影音、KKTV上架。