將生石灰撒布於禽場內地面及雞糞堆肥表面，藉其吸收水氣後會發熱之原理進行殺菌。(于家麒攝)

金門縣動植物防疫所長林政道表示，目前地區禽流感疫情已平息，沒有任何疫情再發生。(于家麒攝)

金門地區目前各禽場雞隻都很健康，產蛋量也都正常，雞肉售價與蛋價均尚能維持平穩。(圖／民眾提供)

本月16日金門發現首例H9N2亞型低病原性禽流感病毒，隨即撲殺該禽場4500多隻肉雞防堵病毒擴散。為避免禽流感再度爆發，金門縣動植物防疫所緊急針對轄內17處大型肉雞場及9處蛋雞場實施撒布生石灰及噴灑藥劑進行全面消毒，以防再傳禽流感危害民眾安全，也避免再有雞隻染疫遭到撲殺，穩定地區雞肉售價與蛋價。

據了解，H9N2亞型低病原性禽流感病毒，雖屬於低病原禽流感，但由於在大陸曾發生禽傳人案例，因此各級防疫單位不敢輕忽，採高規格應對，行政院農委會就針對全國禽場，啟動施用撒布生石灰在禽場地面及雞糞表面進行消毒，以降低雞舍內潛存之病原。

16日爆發出H9N2禽流感的金門更不敢大意，除當天全面撲殺並焚燒染疫禽場4551隻紅羽土雞外，針對地區17處大型肉雞場及9處蛋雞場，防疫所也陸續完成撒布生石灰及噴灑藥劑進行全面消毒，避免再有禽場爆發禽流感撲殺雞隻，以穩定金門地區的雞肉售價與蛋價。

金門縣動植物防疫所長林政道表示，目前金門地區禽流感疫情已平息，沒有任何疫情再發生。各禽場雞隻都很健康，產蛋量也都很正常，因此地區的雞肉售價與蛋價均尚能維持平穩。

針對農委會啟動施用撒布生石灰在禽場進行消毒政策，林政道指出該所已針對地區大型養雞場進行全面消毒，使用方法是將生石灰撒布於雞舍內外、四週環境及通道，場域內地面及雞糞堆肥表面，藉由生石灰吸收水氣後會發熱之原理進行殺菌，以降低禽場環境內的病原量。

林政道也表示，該所生石灰剩餘量目前仍足夠，若地區小型飼養戶若有需求可自行到該所免費洽取。提醒民眾，生石灰使用時會產生強鹼，具腐蝕性，禽農使用時務必配戴護目鏡、口罩、穿戴橡膠手套及膠鞋，避免操作人員皮膚傷害。石灰撒布過程容易揚起粉塵，所以操作人員必須位於上風處進行撒佈，並注意風向，以必免因吸入石灰造成口、鼻腔黏膜灼傷。