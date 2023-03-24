新北市議員劉哲彰今（24）無預警宣布將挑戰現任7連霸的立委羅明才，下午到黨部領表登記，投入新北第十一選區立委初選。對此，羅明才完全不受威脅，反倒回擊，才剛當選議員就換跑道是害了國民黨。

羅明才表示，議員選舉才剛結束就立刻轉換跑道，不僅國民黨議員席次減少，更是弱化國民黨在議會的力量。對於被直指「老面孔」，稱自己與劉哲彰年紀相仿，一直以來都以在地心為鄉親打拚，想法及行動還是跟得上台灣年輕世代。

還說，期望地方有議員、中央有立委，才能真正發揮1＋1大於2的效益，團結讓國民黨2024重返執政。