拖板車撞倒雙載母女，竟還「輾2次」，附近鄰居聞訊錯愕，並表示這對母女很和善，當時應該是要去距離家裡一個路口遠的超市補貨。

今(24日)雲林縣斗六市鎮北路與斗六二路口，發生一起死亡車禍，1輛拖板車行經該路段右轉時，疑視線死角未發現騎腳踏車雙載的母女，將其撞倒前輪輾過後，疑未發現已肇事，竟「停頓3秒」，後輪再度輾過，當下造成母女重傷失去生命跡象；對此，附近鄰居聽聞噩耗也相當難過，鄰居也表示這家人很和善，母女都會撿回收拿去賣，當時應該是要去超市買東西，剛出門僅一個路口遠就發生憾事。

據悉，附近鄰居表示，這對母女應該是要騎腳踏車去超市，沒想到才剛出們離家裡僅一個路口遠，就發生這種事，感到相當難過，鄰居也指出，母女倆都很古意，母親有1個女兒2個兒子同住一起，父親已過世10幾年，2兒子都在外工作，他們一家在這裡住30、40年，因女兒是身心障礙者，而母親都會帶女兒在社區檢回收拿去賣，這家人很和善，都不會跟人吵架，附近鄰居若有回收物品都會先給她們，有煮東西也會分享給她們。

這起車禍事故發生在雲林縣斗六市棒球場周邊道路，一輛拖板車行經鎮北路與斗六二路交叉路口右轉時，擦撞到1輛腳踏車，造成車上的雙載母女捲入拖板車底重傷，當場失去生命跡象；從車禍影片可見，拖板車右轉時車撞倒雙載母女，並前輪輾過，但拖板車疑似沒發現，停頓3秒後，又再往前造成後輪二度輾過母女，而拖板車司機才驚覺有異，下車察看時，母女已躺在地面。

據悉，拖板車司機表示，因為腳踏車在右側，疑視線死角沒有注意到該母女，聽到聲音才知道撞到「東西」；警方也表示事故還在調查中。