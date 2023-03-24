因應疫後生活變化和電價上漲，東元的智慧生活部門新產品發表會有三大主軸，包括第一個主軸有關更完善的冷凍、冷藏功能的冷鏈運輸，業界最完善的全程低溫運輸的解決方案；第二個是超節能的變頻商用空調系統，以及第三個是AI的智慧空氣管理系統。

彭継曾表示，東元新推出的智慧空調節能解決方案，協助企業節能減碳，不過每家企業都屬於客製化方案，金額從幾十萬至億元都有，有望讓企業總體節能節電效果達42％以上。

彭継曾表示，目前家用空調、商用空調營收占比約55:45，商用空調營收去年即有4成的成長，今年目標要再成長4成，預估第三季將是出貨旺季。

彭継曾表示，住宅、商辦大樓、乃至於工廠等建築物，在空調用電的占比上，大致上都占了總用電的將近一半，電價持續上漲，要控制成本，勢必就要從空調節能下，商用空調才是協助節能減碳最重要的部分。

東元在「中小學班班有冷氣」標案獲國產品牌最高的市占，有助於提升口碑與消費者認同，缺工下也有更多工班來安裝東元的案件，去年家用空調整體市並沒有成長，不過東元卻成長了1成。