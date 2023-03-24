三商壽指出，今年1月1日公告金融資產重分類，重分類後之淨值金額增加約53.47億元；於3月20完成復華投信股權交易案之款券交割，獲利12.54億元，再加上現增25.25億元，今年第一季合計已增加淨值達91.26億元。

三商壽日前公布去年財報數字，其中淨值數字雖然較第三季增加18.52億元，但淨值比仍只有2.19％，加上去年上半年，已連續二期低於法定3％要求，清償能力已達「示警」標準，在三管齊下的努力之下，今年第一季的淨值比是否能拉高至3％，投資人關注。三商壽表示因目前經濟環境變化大，無法預估三月底之數值，要等公司結帳作業及審閱查核完成後才會有資訊。

三商壽表示，在現增作業的程序中，對原股東現增之催繳乃是依據公司法142條規定，需提供給原股東一個月以上之繳款期限，以提醒其參與認股的權益，原股東若逾期不繳，即喪失此權利，相對的，倘若於催繳期進行股款繳納，則會請已參與認購的特定人返還對應股數予原股東，此作法一方面能按時程順利完成現金增資，另一方面亦可維護了原股東的權益。

三商壽指出，在台灣深根邁向三十年，在永續經營的前提下，持續厚實資本，提供保戶與社會大眾優質的專業服務，愛護地球並積極從事社會公益，朝向最能創造價值的專業壽險公司目標前進。