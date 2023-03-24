立法委員傅崐萁服務團隊，今天代表立委傅崐萁前往花蓮縣黨部完成登記。傅崐萁表示，將爭取連任，全力協助贏回 2024總統大選，全力守護中華民國，為花蓮鄉親爭取更多建設和福祉。

花蓮縣黨部受理第11屆立法委員(區域暨原住民)選舉第一階段候選人提名登記，今日上午 11時吉時，立委傅崐萁國會辦公室主任楊凱証，會同花蓮縣服務處長陳文卿、執行長林宗昆，率立委服務團隊代表傅崐萁至國民黨花蓮縣黨部登記，完成第一階段立委提名作業。

傅崐萁國會辦公室主任楊凱証，會同花蓮縣服務處長陳文卿、執行長林宗昆，率立委服務團隊代表傅崐萁至國民黨花蓮縣黨部登記。(戴志揚翻攝)

傅崐萁國會辦公室主任楊凱証，會同花蓮縣服務處長陳文卿、執行長林宗昆，率立委服務團隊代表傅崐萁至國民黨花蓮縣黨部登記。(戴志揚翻攝)

傅崐萁自 2002年開始返鄉為花蓮打拚，擔任三屆立委、兩屆縣長和本屆立委， 逾20年來推動建設、觀光、交通，一路披荊斬棘，志在打造四通八達的國際之都，並引領花蓮縣政成果榮獲國際花園城市競賽全球第二名佳績。

值得一提，傅崐萁立委在花蓮縣長任內 積極推動國際城市互惠與交流，深化德國、韓國、美國、日本以及中國大陸等城市結盟，城市外交成果豐碩，全國有目共睹。

如今國家風雨飄搖，傅崐萁認為更應該團結一心，為人民的安居樂業、經濟的穩定、新聞言論、網絡的民主來奮鬥，全力守護中華民國，成就兩岸和平繁榮發展。

傅崐萁強調，這次參選是基於熱愛國家情懷，與花蓮縣民長年深厚感情，以及對地方責任和使命感，結合鄉親共同促進花蓮健康發展，成為一個更進步、更繁榮、美好的地方。

地方眾多鄉親認為，傅崐萁有豐富的政治經驗和能力，是一位非常親民愛民的候選人，在國民黨內也是一位非常具有辯才的戰將，期待他努力為國家建設發展做出更多貢獻，為花蓮縣地方帶來更多發展。