藝人張文綺靠著選秀節目打出知名度，之後轉戰綜藝領域，無厘頭又親民的人格特質，深受粉絲喜愛，此外，去年7月她創業當起鹹酥雞店老闆，發展相當成功，至今開到第3家店，不過其實張文綺受訪時談過，自己有閱讀障礙，讓她因此受到網友質疑：「為什麼有辦法創業？」她也感觸良多，發出400多字的文章回應了。

張文綺在臉書表示有人留言問：「妳不是有閱讀障礙嗎？為什麼還有辦法創業？而且還可以經營的有模有樣，閱讀障礙是真的嗎？」對此，張文綺坦言閱讀障礙確實影響到她的求學時期，加上有父母的庇佑沒生活壓力，更成為她課業方面不想認真用功的藉口，但這跟創業毫不相干：「我是有閱讀障礙，但我不是智能障礙好嗎？」

此外，張文綺坦言缺乏基本常識和邏輯，讓她在職場遇到很大的阻礙，還好長大後理解能力有進步，再加上深深體會到這不能成為工作時的藉口，只要付出比別人多就可以克服。張文綺坦言在做生意的家庭長大，無論認不認識，看到客人都會親切打招呼，自認天生是做生意的料：「或許我骨子裡就喜歡做生意，喜歡和人群互動，喜歡它帶給我的成就感。」

最後張文綺更分享人生觀：「人生很短喜歡的事就努力去做，不一定會成功，但不會留下遺憾」，並用三個Hashtag標註「失敗沒有藉口」、「努力才是真理」、「感謝主所賜的恩典」，最後對自己信心喊話：「繼續往鹹酥雞女王前進。」

文章一出，網友都被她的正能量打動，紛紛回應：「我是閱讀障礙，不是智能障礙，哈哈哈～說得真好」、「妳有顆真誠的心、就夠了」、「從妳的文字看出誠懇，相當勵志，謝謝妳！」、「文綺，做事是很認真親力親為！成功是在給有準備的人！」、「我也覺得經營的有條有理的！而且跟閱讀障礙一點關係也沒有」。