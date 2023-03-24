美國總統拜登當地時間23日晚飛抵渥太華，偕第一夫人吉兒造訪加拿大總理杜魯道官邸，兩位領袖將於24日上午正式會面，這是20年來再有美國總統於非峰會期間留宿加國。政府消息人士透露，美加已就《安全第三國協議》（STCA）達成共識，將合作阻擋非法移民越過陸路邊界尋求庇護，只待雙方當面敲定部分細節。

拜登此行延宕已久，除了解決美加邊境與貿易問題，也將展現兩國在烏克蘭議題上團結一致。加拿大廣播公司（CBC）報導，拜登與杜魯道將於當地時間上午11時20分（台灣時間晚間11時20分）正式會面，隨後舉行擴大雙邊會議；下午2時拜登將於加國國會發表演說，兩人在下午3時45分召開聯合記者會。據兩國外交官員說法，雙方都盼藉此機會達成更多協議。

路透社報導，杜魯道曾是法語區魁北克省出身的國會議員，一直承受制止尋求庇護者湧入的壓力。前美國總統川普任內大興非法移民打擊，導致大量尋求庇護者藉由不受《安全第三國協議》約束的「羅克森路」（Roxham Road）等非官方過境點湧入加國。報導指，加方頻繁敦促美國展延這項協議，近幾個月入境加國尋求庇護的人數遽增。消息人士稱，拜登與杜魯道將在聯合記者會上公布協議結果。

加拿大駐美大使希爾曼（Kirsten Hillman）告訴CBC，兩國官員已「進行評估」，有望「為我們如何互相支持制定高標準。」她說，雙方將藉此機會「確定具體方法，讓我們成為更強大、更有韌性、更繁榮、更具環保意識、更安全、有更多保障與平等的社會。」美官員透露，協議其中一環包括，加國明年須基於人道主義，額外接收來自西半球1萬5000名移民。

與拜登隨行的有美國國務欽布林肯、能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）、白宮國家安全顧問蘇利文及國土安全顧問薛伍德-藍道爾（Elizabeth Sherwood-Randall）。

美加在前美國總統川普執政時期關係緊張，拜登上任初期也因取消具爭議的美加輸油管「基石XL」（Keystone XL）計畫和推動貿易保護主義（Protectionism）讓加國官員頭痛；直到後來拜登政府開放「美加快速通關卡」（NEXUS）與允許加拿大製造車豁免《降低通膨法案》，局勢才有所緩解。