信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，這波全球央行的資金由寬鬆趨於緊縮，對於不動產等資產較為不利，國內央行也定調資金從寬鬆趨於緊縮，從去年起連續五次的溫和升息過後，房貸利率將創下14年以來新高。

上一次五大銀新承做房貸利率2％以上已經是2009年1月金融海嘯後的年代，加上房價飆漲民眾為了扛房價愈貸愈多，一年多時間房貸利率就調升了0.75％，房貸族的負擔有感增加，政府甚至還提出中產以下自用住宅貸款戶支持方案。

五度升息以來，房貸利率地板價從1.31％提升至2.06％，以貸款1,000萬元、30年本息攤試算，每月房貸增加3,655元，一年要多出約4.4萬元房貸支出。

根據聯徵中心去年第四季的資料顯示，國人第四季申請房貸的平均鑑估值，已經達到歷史新高的1,225.4萬元，平均房貸金額達885.3萬元，都創下歷史新高，為了負擔高房價，30年期房貸甚至成為主流，根據不動產資訊平台資料顯示，去年第三季新增購置住宅貸款平均貸款期數，也寫下歷史新高的291個月，購屋人的財務槓桿也逐漸擴增到極限。

曾敬德表示，原本市場預期「升升不息」這一季有可能告一段落，但央行出乎意料升息半碼，市場難免會有「升不見底」的疑慮，過去央行總裁也曾提醒利率不會永遠維持在低檔，當房市在修正下行階段的升息，恐怕會讓購屋行為更為保守謹慎。