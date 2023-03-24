大地酒店八周年慶，即日起推出系列感恩活動，曾經入住過大地酒店的客人再次入住即可獲贈888元餐飲抵用金，溫泉泡湯也推出大眾風呂同行第二位半價，及雙人獨立湯屋加贈800元泡湯抵用券等優惠活動。為感謝長年支持的「美味好鄰居」，凡設籍在北投區及士林區的朋友，在活動期間內前往用餐，皆可享有全餐飲88折優惠。大地酒店將今年訂定為「大地永續年」，計畫陸續完成「ESG永續餐飲」、「公益捐血」、「減碳減塑」等對友善地球的八件事，在歡樂慶生的同時，不忘擔負起更多企業社會責任。

大地酒店為了感謝這八年來曾入住的旅客支持，即日起至5月底前，推出「感謝有您」專案，透過簡訊及Line的方式傳送感謝函，「回娘家」的旅客可憑感謝函上的折扣碼再次入住，即可額外獲贈888元餐飲抵用金。休閒泡湯周年慶活動為即日起至5月底前，大眾風呂同行第二位半價，使用雙人獨立湯屋則贈送面額800元的大眾風呂抵用券乙張。而「美味好鄰居」則集結館內奇岩一號、月兒彎彎、喜歡西餐廳等三家餐廳，只要設籍在北投區及士林區的好鄰居，4/6至4/30期間來館消費時出示身分證件，即可享有全餐飲88折優惠。

大地酒店董事總經理陳惠慈表示：在北投地區落地扎根這八年的時間，酒店一直堅持初心，董事長王雪梅更時時想著感恩與回饋，除了疫情期間持續不斷的公益關懷，更將今年訂定為「大地永續年」，希望專注於環境友善、食材永續、以及對人文關懷有更多的努力，因此年度計畫就是要完成「友善地球的八件事」。第一季已舉辦號招熱血志士的「公益捐血」、維護社區環境的「守護丹鳳-淨山活動」、響應國際Earth Hour每日提前30分鐘關閉大廳水晶燈及非必要用電。另外與國內電動車龍頭gogoro合作「gogo Gaia！純電之旅」，提供輕便舒適的電動車給旅客使用，以減少環境碳排放。餐飲方面取得綠色餐廳及溯源三星認證之外，為了鼓勵旅客共同環保減塑，與住房專案結合推出「永續漫旅專案」，不提供一次性沐浴備品，轉而給予唐寧聯名下午茶，還有使用在地食材的大地永續餐桌一泊二食，從飲食中力行對環境友善。

大地酒店表示，酒店將持續努力，未來在公共區域設置飲水機與氣泡水機，取代現有的瓶裝水。另取消使用一次性沐浴備品、調整將外帶餐具更加環保化，都是大地酒店後續努力的目標與持續不斷前進的方向。