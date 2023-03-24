裕隆（2201）格上租車多元搶市，繼首度導入集團以外進口車品牌國際富豪VOLVO，成為門市短租常駐車款外，亦持續深耕汽車訂閱市場，月底將再攜手台灣福斯Volkswagen推出包括Golf GTI經典鋼砲、Touran七人MPV及Arteon斜背轎跑等共七款車提供新車訂閱。

格上表示，與策略夥伴Sealand深耕汽車訂閱市場兩年餘，期間推出包括季季換新車、月租加里程等彈性計價模式，吸引許多車主加入訂閱，為滿足車主需求，因此繼續強化導入更多元品牌車款。

此次聯手台灣福斯打造新車訂閱，共導入七車款，格上表示，除賣到缺車的經典鋼砲Golf及Golf GTI、擠進全球銷售十強的T-Roc，還有訂閱月租基本費16,800元的T-Cross，以及七人座MPV Touran，另也有跑房旗艦性能Arteon Fastback。

這也是福斯首度與格上合作在台進軍訂閱車市場，格上表示，首波活動除推出極具價格競爭力的16,800元月租加里程費的訂閱方案外，台灣福斯也加碼回饋福斯人禮遇計畫會員，訂閱可額外獲免費500公里里程費。

格上分析，格上訂閱車與Sealand雙平台以跨品牌多元車款的市場方針，在中古車訂閱及新車訂閱市場站穩腳步，受惠於年輕族群相當習慣按月支付的消費模式，購車比例較低，反而樂於接受以訂閱方式擁有自己車隊，卻不需擁有一台車的思維，靈活用車模式成功打動25至35歲世代，成為主力客群。

格上與台灣福斯雙方此次合作，除透過格上訂閱車及Sealand汽車訂閱雙平台推廣訂閱車服務外，也規劃進一步導入短租車隊，強化格上門市取還車多元品牌車款戰力。