桃市府農業局人員討論狒狒可能出沒的地點熱區。（蔡明亘攝）

熱成像儀只要發現溫度就會顯示，較易找到狒狒蹤跡，可清楚看見具體大小與位置，是夜間搜尋利器。（蔡明亘攝）

桃園市追捕狒狒大作戰持續進行中，桃市府農業局自昨日白天開始，展開大規模搜索，昨晚與今晚都出動高解析度熱成像儀空拍機，透過科技尋找狒狒位置，而根據通報足跡方向，都在新屋台66沿線出沒，農業局人員今晚分4路人馬，鎖定新屋頭洲約500公頃範圍，首要任務就是找尋狒狒位置，若發現其蹤跡，將安排圍捕計畫於明日白天抓捕。

農業局表示，白天進行地毯式搜索，夜間則仰賴熱成像儀空拍機，尋找狒狒行蹤，熱成像儀只要發現溫度就會顯示，較容易找到狒狒蹤跡，可在畫面中清楚看見具體大小與位置，是夜間搜尋利器。觀察今日通報出沒地點，都在台66線快速道路沿線地區，故今晚改變搜查範圍，以新屋梅高路三段一帶，針對方圓約500公頃面積，出動4台空拍機，針對橋墩、涵洞、果樹、樹林一帶進行搜索。

農業局提到，今晚最首要任務就是找到狒狒位置，若鎖定地點後將派員監控，待明日白天再透過專業圍捕計畫，使用麻醉槍或誘捕籠，依現場地形布局，再一舉抓捕，盼今晚搜索有具體成果。

動保處也說明，這隻狒狒的習性與傳統狒狒較不同，依其行動模式推測，牠夜晚會待在樹上的高處警戒環境，白天才可能在地面行動，因為可能已經受到驚嚇，所以白天就會想辦法奔跑找地方躲藏，根據民眾回報，牠的移動速度非常快，幾乎被人發現就會馬上逃走，故會視情況調整抓捕策略。