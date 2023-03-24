根據中廣蓋洛普今(24日)公布的「2024年總統選舉民意調查」，民進黨副總統賴清德以32.25%居冠、其次是國民黨的侯友宜與民眾黨的柯文哲相當，柯為20.88％、侯20.71％。前立委沈富雄表示，現在國民黨不是很壞，這應該就是最低點；雖然目前四面楚歌，但是會「否極泰來」。

針對侯友宜最新民調，沈富雄今(24日)在政論節目《少康戰情室》中表示，現在國民黨還不是很壞，這就是最低點，雖然是四面楚歌，但是會否極泰來。

沈富雄接著指出，現在可以說是「否極泰來」的最低點，所以這一次達到最低點，也有好處。

沈富雄並舉例表示，大約50年前，他還在念書的時候，當時的精神科病人是要用電擊的，醒來他們雖然身體很弱，但是不會胡思亂想。而現在的國民黨中央，就是處於電擊後的狀態，所以其他有志人士就要「莫散了團體，休灰了志氣」，好好趁虛而入，把這個黨拉拔起來。